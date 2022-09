RÉSUMÉ VIDÉO. Le Stade Rochelais a eu peur, mais repart avec la tête du LOU

Avec une belle abnégation, le LOU a causé quelques frayeurs à un Stade Rochelais venu pour faire un joli coup.

De l’océan à Lyon, il y a une belle trotte. S’il n’y a pas moyen de la faire en char à voile, le vent a bien failli souffler sur les Rochelais. Maître du match jusqu’à la 70ᵉ minute, l’orgueil du LOU a bien failli les croquer au dernier moment. Avec deux essais transformés en l’espace de 4 minutes, les Lyonnais sont revenus à seulement 2 points des Maritimes dans les arrêts de jeu. Emporté par leur passion, cette dernière leur aura aussi brisé leur élan. À cause d’un en-avant des Rhodaniens, le score se fige à 21 à 23 en faveur des jaune et noir. Une belle réaction en fin de match, mais qui aurait pu amener à un scénario beaucoup plus joyeux si la formation de Gerland s’était activée plus rapidement dans la partie. Avec leurs tout premiers points marqués (seulement) à l’heure de jeu, la bataille aura surtout été défensive entre les deux écuries en première partie. Les 35 dernières minutes nous auront tout de même offerts 4 essais, Niniashvili, Couilloud et Maraku côté Lyon et Leyds côté La Rochelle. RUGBY. Le meilleur ailier du TOP 14 peut-il venir de Géorgie ?



Ces ultimes minutes sont jugées “stressantes” selon Brice Dulin en conférence de presse. Pour Ronan O’Gara, sa vision de la situation est différente. En conférence de presse, l’entraîneur des champions d’Europe semblait surtout vouloir retenir la victoire. Dans des propos relayés par le quotidien L’Équipe, il déclare ceci : “On a oublié de jouer au rugby pendant cinq minutes, mais il faut féliciter les joueurs pour toutes les autres. On est une équipe plus forte et c'est difficile de se faire une place dans les 23. On a mis une grosse densité physique. On n'a pas toujours fait les bons choix en attaque sinon le score aurait été plus lourd.”