RUGBY. Le meilleur ailier du TOP 14 peut-il venir de Géorgie ?

Et si la romance entre les ailiers sudistes et le Top 14 prenait du plomb dans l'aile à cause du ailier du Caucase ? Une chose est sûre, "Nini" fait tout pour.

Dans l'histoire de notre championnat on eut bien des Fidjiens (Caucaunibuca, Bobo, Nalaga, Tuisova...), du Sud-Africain (Kolbe) voire de l'Argentin (Imhoff) et même du Français, en passant le salut aux illustres Vincent Clerc et Aurélien Rougerie, tandis que Damian Penaud et Gabin Villière donnent pas mal de leur personne pour marcher dans leurs pas depuis plusieurs saisons. Mais sommes-nous préparés à ce que la star de demain en Top 14 soit un Géorgien ? Car pour dire vrai, personne ne semble - encore - avoir pris la mesure totale de l'immense talent de Davit Niniashvili. Auteur d'une superbe deuxième partie de saison l'an dernier, le gamin de 20 ans semble bien décidé à attaquer ce nouvel exercice sur les mêmes bases. Et plus encore.

Sur la pelouse de Brive samedi dernier, l'enfant de Tbilissi a fait exploser tous les compteurs statistiques. Grâce à son activité effarante, sa fougue et son talent, le Lyonnais a réalisé 18 courses et cassé 8 plaquages ! Surtout, sa hardiesse, ses qualités athlétiques et son sens du jeu ont permis de créer de multiples brèches dans la défense corrézienne, dont celles à l’origine des deuxièmes et quatrièmes essais lyonnais. Et puis que dire de la longueur de son jeu au pied et de son aplomb dans le jeu aérien, qui mirent le LOU dans le match dès le coup d'envoi (voir la vidéo ci-dessus) et lui furent si bénéfiques tout au long de la rencontre ? Autant de bons points et d'envie de bien faire qui mettent un voile sur son déchet encore important, et ses quelques péchés de gourmandise...

Une marge de progression encore immense

Car oui "Nini" est un gros gourmand, que sa jeunesse permet encore d'excuser. Avec lui, les ballons tombent, parfois, les coéquipiers sont surpris, souvent, mais son ratio reste pourtant toujours si positif que le Lelo ne reçoit - presque - que des louanges à chaque sortie. Là-dessus, on jurerait que sa précocité dans le "meilleur championnat du monde" le fera progresser plus vite que la moyenne et que l'ancien de Khvamli arrivera à maturité d'ici quelques saisons seulement. Qu'il sera également la rockstar que la Géorgie n'a jamais réellement eu, quand bien même Mamuka Gorgodze était une icône en Europe pour sa férocité et son charisme.

Pour l'heure et n'ayons pas peur des mots, Niniashvili est d'ores et déjà le plus grand talent que les Lelos n'aient jamais sorti de leur vivier rugbystique. Peut-être n'ira-t-il pas jusqu'aux espérances qui peuvent être placées en lui, il est vrai. Reste qu'on n'avait pas vu un poupon d'à peine 20 piges malmener tous les vieux routiers du Top 14 de la sorte depuis Antoine Dupont lors de ses années castraises. En ce sens, avec du travail, beaucoup de travail, et de l'humilité, qui sait jusqu'où le Géorgien sera capable d'aller ?

