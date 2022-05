RUGBY. Challenge Cup. 187 mètres parcourus, 10 défenseurs battus : Davit Niniashvili a illuminé le Vélodrome

Très en vue face à Toulon, Davit Niniashvili réalise une très grande saison du côté du LOU. Il essaiera de qualifier son club pour les phases finales de Top 14.

Ce vendredi soir, le LOU a remporté son premier titre européen en décrochant la Challenge Cup en dominant nettement Toulon au Vélodrome (30-12). À l'instar de son début de saison, Davit Niniashvili, l'ailier géorgien de Lyon (19 ans), a livré une prestation XXL. Si bien que le jeune joueur est devenu l'un des facteurs X de la formation de Pierre Mignoni cette saison. Pour preuve, durant l'exercice 2021/2022, Niniashvili, c'est 24 matchs dont 18 comme titulaire pour 5 essais.

Couilloud, Niniashvili, la victoire de Lyon en finale de la Challenge Cup sur Toulon vue par TwitterCe vendredi, en finale, il a une nouvelle fois étalé sa classe aux quatre coins du terrain. Avec 187 mètres, c'est le joueur qui a le plus parcouru de mètres balle en main. Avec 10 défenseurs battus, il se place également en tête de ce classement tandis qu'il est le joueur ayant fait le plus de passes après contacts (3). Défensivement, il s'est aussi employé, à l'image de ce gros plaquage sur Eben Etzebeth. Sa partie aurait même pu être encore plus grandiose sans un essai refusé peu avant la pause. Mais outre ce sublime match, c'est l'ensemble de la saison du Géorgien qui est à conjuguer au plus-que-parfait. Seul son indiscipline (2 jaunes), sera à corriger dans le futur. Mais le LOU peut s'appuyer sur un jeune joueur très prometteur qui essaiera désormais de qualifier son club pour les phases finales de Top 14. Et à Yann Roubert, président du club, de conclure, dans des propos repris par Rugbyrama : ''Niniashvili est à bien des titres incroyable : il a 19 ans, est Géorgien et joue pourtant ailier. Sa venue au club est due à un pari tenté il y a quelques mois par le patron de notre centre de formation, Philippe Agostini. Il avait vu quelques vidéos, lui a proposé un contrat Espoir et on s’est très vite aperçu que Philippe avait vu juste''.