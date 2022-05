VIDÉO. Le moment saisissant où Niniashvili a renvoyé les 120 kilos d'Etzebeth sur la Rade !

RESUME VIDEO. Tout en maîtrise, Lyon domine Toulon et décroche son premier titre européenCe vendredi soir à Marseille, Lyon a battu Toulon en finale de la Challenge Cup en proposant notamment aux Varois une défense féroce. Si Serin et Kolbe ont trouvé la faille, le RCT n'a jamais vraiment inquiété le LOU. Côté lyonnais, le meilleur plaqueur a été Joel Kpoku (11). Mais il est un plaquage qui a marqué les esprits et symbolisé l'incapacité des Toulonnais à prendre le dessus physiquement sur leurs adversaires. En fin de partie et alors que Lyon mène 30 à 7, les hommes d'Azéma sont à l'attaque. Eben Etzebeth hérite du cuir mais il prend aussi Davit Niniashvili dans le buffet. D'ordinaire, le solide Sud-Africain de 122 kilos n'aurait pas bougé. Mais l'envie du Géorgien, plus de 30 kilos plus léger, et son timing parfait font qu'il a renvoyé le Springbok à ses chères études. Niniashvili s'est ensuite relevé pour aller plaquer Kolbe alors qu'il y avait le feu dans la défense lyonnaise. Une superbe action défensive de la part de l'arrière.

Davit Niniashvili's has got to have had one of the all-time rugby redemption arcs in this game.



The Georgian 19-year-old puts Etzebeth on his backside 𝐚𝐧𝐝 gets back to tackle Kolbe too🤯#LOURCT #ChallengeCup pic.twitter.com/yo4ai9cDOg