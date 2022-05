RESUME VIDEO. Tout en maîtrise, Lyon domine Toulon et décroche son premier titre européen

Lyon a remporté son premier titre européen ce vendredi soir en battant Toulon en finale de la Challenge Cup. Couilloud et ses coéquipiers ont maitrisé la rencontre.

"On avait mis toutes les choses en place cette semaine pour préparer ce match. On était prêt au duel, au combat. C’est logique de se transcender pour ce genre d’événement", a confié via le site de l'EPCR Baptiste Couilloud au sortir de la victoire en finale de la Challenge Cup ce vendredi soir à Marseille. Le LOU a dominé Toulon avec beaucoup de maîtrise. Auteur d'un essai dès l'entame (après une première réalisation refusée pour un en-avant), le demi de mêlée a été un des grands artisans de ce succès historique. Les Lyonnais auraient pu sortir de leur match lorsque Niniashvili a également vu son essai refusé pour quelques centimètres hors du terrain. Mais ils ont attaqué la deuxième période avec beaucoup d'envie.



Serin ayant réduit la marque au quart d'heure, il n'y avait que trois points d'écart aux citrons. Mais un superbe mouvement conclu par Barassi a permis au LOU de faire le break. À ce moment-là, le RCT jouait à 14 après le jaune d'Aymeric Luc. Une double peine pour Toulon puisqu'un essai de pénalité a aussi été accordé à Lyon. 24-7 à la 49e, les hommes de Mignoni semblaient en contrôle. Mais les Varois les ont mis sous pression et Berdeu a écopé à son tour d'une biscotte suite à de trop nombreuses fautes. Heureusement pour Lyon, les Toulonnais ont plusieurs fois manqué de maitrise dans la finition et la construction. Si bien qu'il a fallu attendre la 73e pour voir Kolbe trouver enfin la faille en bout de ligne. À l'image de l'ailier sud-africain, Toulon n'a pas su trouver la solution face à une excellente défense lyonnaise. "Nous voulions réaliser une performance dont nous pouvions être fiers. On voulait faire du bon rugby, montrer le rugby du LOU à tout le monde, et aussi à Toulon."