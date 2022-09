TOP 14. RÉSUMÉ VIDÉO. Grâce à un Dupont des grands soirs, Toulouse surclasse Toulon et prend la tête du classement

En clôture de la deuxième journée de Top 14, Antoine Dupont et ses coéquipiers se sont imposés sans forcer face à un RCT trop peu dangereux.

Dimanche soir, le Stade Toulousain recevait son homologue Rouge et Noir, le RCT (vêtu d’une tunique bleue claire pour l’occasion), pour sa première à Ernest-Wallon de la saison. Une rencontre qui a vu les hommes d’Ugo Mola s’imposer assez facilement, grâce notamment à une première mi-temps très aboutie. En effet, et après un bon début de rencontre de la part des Varois, les Toulousains accélèrent le tempo, se trouvant de plus en plus facilement. Une bonne dynamique récompensée par un essai de Matthis Lebel, peu après le quart d’heure de jeu. 4 minutes plus tard, Antoine Dupont profite d’une montée plus qu’approximative de la défense toulonnaise pour servir sur un plateau Dimitri Delibes, placé au centre pour cette rencontre. Totalement dépassé par l’intensité des locaux, Toulon voit Antoine Dupont réaliser un véritable récital : le demi de mêlée sera d’ailleurs à l’origine du troisième essai des siens, signé Meafou à la 26ème minute de jeu. Si bien qu’à la mi-temps, les ouailles d’Azéma sont largement menés, 20 à 3.

Le second acte est plus brouillon côté toulousain. Moins précis, les coéquipiers de Thomas Ramos laissent petit à petit leurs adversaires revenir dans la partie. Aymeric Luc privera même (pendant un court instant) le Stade Toulousain du bonus offensif, après l’une des rares bonnes séquences de jeu produit par le RCT dimanche soir. Malheureusement pour les Toulonnais, la différence de niveau sur cette rencontre est trop importante, et après une pénalité de Ramos, Mauvaka inscrit à son tour un essai, redonnant le bonus offensif à son équipe. Une prestation globale plutôt convaincante pour le champion de France 2021, même si la deuxième période laisse à désirer. En revanche, ce match a laissé des traces chez les deux équipes. À commencer par Toulouse, qui a vu son maître à jouer Romain Ntamack sortir sur blessure. Touché à la cheville droite, on ne connaît pas encore la gravité de sa blessure. De même pour François Cros, qui a été contraint de sortir seulement quelques instants après son entrée sur le terrain, la faute à une douleur au genou. Côté Toulonnais, l’ailier Wainiqolo a également dû laisser sa place. Enfin, Roumat, Duprat et Lebel ont semblé touchés à la fin de la rencontre. Néanmoins, le verdict devrait s’annoncer moins sévères pour ces trois joueurs.

TOP 14. TOULOUSE. Le RCT, l'occasion idéale de lancer dans le grand bain Théo, l'autre Ntamack ?