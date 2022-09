TOP 14. TOULOUSE. Le RCT, l'occasion idéale de lancer dans le grand bain Théo, l'autre Ntamack ?

Face à Toulon, la pénurie en 3ème ligne pourrait conduire le staff toulousain a donner (enfin) sa chance à Théo Ntamack, le frère de Romain.

Question : vous souvenez-vous des débuts professionnels de Romain Ntamack ? Après quelques secondes de reflexion, on ne vous laissera pas mijoter plus longtemps en vous rappelant que c'est il y a presque 5 ans déjà, le 30 septembre 2017, que le fils de "Milou" faisait ses premiers pas en Top 14, en entrant en jeu face à Agen. Depuis, le prodige est devenu l'ouvreur du XV de France, cumulant 28 sélections en Bleu, raflant également 3 titres majeurs en club et le dernier Tournoi des 6 Nations. Du côté de Toulouse, une nouvelle vague de jeunesse a depuis pointé le bout de son nez et si tous ne sont pas promis au même avenir que "NTK", les champions de France Espoirs 2021 sont de plus en plus nombreux à faire des feuilles en première. Pêle-mêle, on citera les Delibes, Retière, Cramont, Mallez, Épée ou Brennan, d'ailleurs titulaire la semaine passée face à Bordeaux.

Ce dimanche pour la réception du RCT, la conjoncture fait qu'il se pourrait bien qu'un nouveau poupon connaisse ses premières minutes chez les grands en match officiel. Et pas n'importe qui. Car en plus d'être l'un des garçons les plus prometteurs de la génération U20 actuelle, Théo Ntamack porte évidemment un nom sur lequel on s'arrête. Tête d'affiche des équipes de France jeunes, le petit frère de Romain joue numéro 8, ou 6. Déjà apparu avec le groupe pro lors du match amical face à Toulon en août, le troisième ligne de 20 ans avait fait forte impression sur la pelouse de Mayol, inscrivant notamment un essai grâce à un placement intelligent. De fait, les absences conjointes de Cros, Elstadt, Placines mais également des polyvalents Flament et Youyoutte pourraient lui profiter et lui offrir sa grande première à Ernest-Wallon.

Doté d'un gabarit intéressant (1m94 pour 106kg), Théo est surtout un garçon intelligent, pourvu de belles "mains" pour le poste. Joueur adroit, mobile et aux bonnes lignes de course, c'est en tout cas ce qu'il a montré jusqu'ici, en Espoirs comme chez les U20, notamment lors d'une opposition face au XV de France à Aubagne en janvier dernier. Après quoi William Servat nous confiait, au détour d'une discussion, que "ce petit Ntamack" était "très intéressant" et "qu'il faudrait garder un oeil sur lui dans le futur". Sept mois plus tard, Ugo Mola se dira-t-il la même chose au moment de choisir sa composition pour le choc de dimanche soir ? Au vu de ses prestations durant le Tournoi U20 et après sa bonne préparation estivale, il n'y rien d'incongru à le penser. Réponse lors de l'annonce, ce samedi en début de soirée...