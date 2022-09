TOP 14. RÉSUMÉ VIDÉO. Malgré la fusée Tambwe, Ntamack et Toulouse s’imposent d’entrée face à l’UBB

En clôture de cette première journée de championnat, le Stade Toulousain de Romain Ntamack s’est imposé de justesse sur la pelouse de Bordeaux.

Une rencontre qui a tenu toutes ses promesses ! Ce dimanche soir, l’Union Bordeaux-Bègles recevait le Stade Toulousain dans un stade Chaban-Delmas en fusion. Un match entre deux cadors du championnat, qui voulaient débuter idéalement la saison face à un concurrent direct aux phases finales. Et d’entrée de jeu, on a senti une intensité dingue, à l’image des nombreux impacts infligés de part et d'autre. Menés 0-6 au quart d’heure de jeu, les locaux décidèrent de remettre la main sur le ballon : une stratégie payante puisque quelques instants plus tard, Lamerat aplatissait en coin pour le premier essai de l’UBB. 8-6, puis 15-6, après que la nouvelle recrue de l’UBB Madosh Tambwe n’inscrive son premier essai sous le maillot bordelais, après un magnifique jeu au pied de Buros. L’ancien ailier des Bulls tripla même la mise à la demi-heure de jeu, profitant d’un jeu au pied approximatif d’Antoine Dupont pour transpercer le rideau toulousain. Si bien qu’à la mi-temps, les hommes d’Urios menaient 22-9, bonus offensif en poche…

Balbutiant quelque peu leur rugby, Romain Ntamack et ses hommes devaient faire bien mieux en deuxième période pour rivaliser avec leurs adversaires du soir. Ce fut d’ailleurs l’ouvreur international qui sonna la révolte à plusieurs reprises, grâce à des prises de balle tranchantes. Et alors que le rythme commençait à retomber, les ouailles de Mola relancèrent la rencontre, avec en tête l’ancien Bordelais Alexandre Roumat : en effet, et après une longue séquence des Toulousain, le troisième ligne offrit sur un plateau l’essai à Matthis Lebel, après un bijou de passe (22-16). On se dit alors que tout est de nouveau possible. D’autant que dans la foulée, Dupont et les siens se retrouvaient de nouveau dans les 22 mètres de l’UBB. Une possession qui fut bonifiée par l’ouvreur Romain Ntamack, qui se dépêtra de plusieurs plaquages pour inscrire le second essai toulousain, sous les perches (22-23). En deux minutes, le Stade Toulousain avait totalement inversé le cours de cette rencontre. Un affrontement assez spectaculaire, qui n’a cessé de se tendre dans les 20 dernières minutes. Et alors que Jalibert et Jaminet inscrivaient chacun une pénalité (25-26), nous assistions à l’un des premiers tournants de cette fin de match : après une faute futile d’Aldegheri, Matthieu Jalibert avait l’occasion de redonner l’avantage aux siens, à quelques minutes du coup de sifflet final. Malheureusement pour celui-ci, sa tentative passa à côté. Bis repetita 5 minutes plus tard : à 40 mètres face aux poteaux, l’ouvreur de l’UBB manqua de nouveau la cible. Deux échecs qui ont pesé dans la balance…

Après ce nouveau coup de pied manqué de Jalibert, les Toulousains, toujours sous pression, occupaient comme ils pouvaient afin de repousser les assuats bordelais. Mais voilà, alors qu’il reste moins de deux minutes de jeu, le match semble prendre une nouvelle dimension : suite à un accrochage entre Miquel et Placines, ce dernier écopa logiquement d’un carton rouge suite à un coup délibéré au visage. Un geste qui, au-delà de laisser les Toulousains en infériorité numérique, offra à Maxime Lucu l’opportunité d’inscrire la pénalité de la gagne ! À 45 mètres en coin, l’international s’élança, mais vit le ballon passer à gauche des poteaux. Un dernier échec qui condamna les derniers espoirs bordelais, qui finirent par s’incliner face à des Toulousains bien plus réalistes. À l’instar de la saison dernière, Dupont et ses coéquipiers commencent donc parfaitement ce championnat, par une victoire de prestige à l’extérieur. De leur côté, les Girondins devront réagir la semaine prochaine, sur la pelouse du champion de France en titre, Montpellier.

