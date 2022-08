XV de France. ''Je n’aime pas parler de hiérarchie'' annonce Matthieu Jalibert

Longtemps gêné par les blessures la saison dernière, l'ouvreur de l'UBB et du XV de France Matthieu Jalibert est notamment revenu sur sa concurrence avec Romain Ntamack.

Depuis maintenant 3 ans, le poste d'ouvreur chez les Bleus est principalement partagé par le Toulousain Romain Ntamack, ainsi que par le Bordelais Matthieu Jalibert. Deux joueurs de talents, qui sont donc en concurrence pour le numéro 10. Et même si le joueur de l'UBB a réalisé d'excellentes performances sous le maillot tricolore, le titulaire est pour le moment Romain Ntamack. En témoigne le dernier Tournoi des 6 Nations, ou encore la rencontre face à la Nouvelle-Zélande en octobre dernier. Un constat qui ne plaît pas à un compétiteur comme Matthieu Jalibert. Ce dernier s'est d'ailleurs confié à ce sujet dans les colonnes du Midi Olympique cette semaine : "Je n’aime pas parler de hiérarchie. Après, je ne me voile pas la face: Romain a sans doute marqué des points durant le Tournoi des 6 Nations. Mais, peu importe. Dans ma tête, tout est clair. Quand je suis appelé en équipe de France, qu’importent les joueurs avec qui je suis en concurrence, c’est pour essayer d’être le meilleur possible et de tout donner pour l’équipe. J’ai toujours en moi cet objectif d’être titulaire et j’essaie de m’en donner les moyens".

VIDÉO. XV de France. Retour gagnant pour Jalibert face au JaponAppelé cet été pour la tournée au Japon, le Bordelais a réalisé un excellent premier match, avant d'être plus timide sur le second (à l'image de toute l'équipe). Une bonne performance globale, qui n'a en revanche certainement pas suffit à rebattre les cartes. Néanmoins, à un an de la Coupe du Monde, Jalibert aura l'occasion de prouver au staff des Bleus qu'il peut tout à fait devenir le titulaire au poste de demi d'ouverture. Celui-ci a par ailleurs affiché sa détermination sans faille : "Je ne suis pas du genre à renoncer. Je vais travailler dur pour faire les meilleurs matchs possibles avec mon club et répondre présent si je suis appelé en équipe de France. Cet état d’esprit, il m’anime depuis mon plus jeune âge. Et je vais vous faire une confidence : la concurrence, ça me plaît, ça m’excite. C’est probablement ce qui me rend meilleur". Vous l'aurez compris, Jalibert est bien décidé à montrer ce qu'il vaut cette année, pour le plus grand bonheur des supporters de l'UBB. Car ne nous y trompons pas, l'ouvreur sera encore l'un des principaux atouts de Bordeaux cette saison, d'autant plus avec le départ de Cameron Woki. À voir donc s'il arrivera à passer devant le Toulousain, qui a l'avantage d'avoir un style de jeu qui convient peut-être mieux à celui du XV de France, mais aussi à celui du niveau international.

