TOP 14. ''Ne jamais laisser cela se reproduire'', Jack Willis affiche une détermination brûlante avant la finale

Jack Willis n’a pas digéré la défaite en Champions Cup face à l’UBB. Avant la finale du Top 14, le flanker toulousain affiche une détermination brûlante.

Ce samedi 28 juin, le Stade Toulousain retrouvera Bordeaux-Bègles en finale du TOP 14. Un an après leur duel au même stade de la compétition, mais surtout quelques semaines après une défaite cuisante en Champions Cup face à ces mêmes Bordelais. Une élimination encore bien ancrée dans la tête de Jack Willis. TOP 14. Toulouse a le vécu, Bordeaux a la dalle : qui est favori ? Les supporters se mouillent !

Un goût amer toujours présent

Le troisième ligne anglais n’a rien oublié. « C’est probablement la plus grande déception que j’ai connue après un match depuis que je suis à Toulouse », confie-t-il au Midi Olympique. Et pour cause : les Rouge et Noir étaient passés à côté. « Nous n’avons pas fait les efforts nécessaires. Cela a été difficile à vivre, dur à accepter aussi. » Depuis, le souvenir de cette désillusion européenne le hante : « C’est quelque chose que je ne vais jamais oublier. »

Des absents, mais pas d'excuse

À l’heure de remettre les pendules à l’heure, le Stade devra composer sans Roumat, Capuozzo, Mauvaka… et sans Antoine Dupont. « Une chose est sûre : si tu enlèves Antoine Dupont de n’importe quelle équipe du monde, cela sera toujours plus difficile pour elle », reconnaît Willis, tout en rendant hommage à son suppléant : « Paul Graou a été incroyable avec nous cette saison. Il s’est encore hissé à un autre niveau. »

TOP 14. Nouveau forfait, Stade Toulousain fragilisé : le boulevard vers le Brennus s’ouvre-t-il pour Bordeaux ?Jack Willis ne veut pas tomber dans le piège du discours revanchard, mais sa détermination est palpable. « Ma seule obsession, c’est d’être meilleurs que la dernière fois. » Pour lui, il ne s’agit pas seulement de gagner un titre, mais bien de réparer quelque chose. « Nous devons absolument mieux faire samedi… et nous assurer de ne jamais laisser cela se reproduire. »

Bordeaux, machine de guerre

Face à eux, c’est une UBB transformée qu’ils retrouveront. Une équipe solide, qui a su apprendre de ses échecs, retravailler son mental, et dominer l’Europe. « Bordeaux réalise une grande saison, possède des joueurs très forts partout, et a mérité de remporter la Champions Cup », analyse le flanker. TOP 14. Ce que Bordeaux a changé pour (enfin) battre le Stade Toulousain en finaleMalgré l’absence de certains cadres, Toulouse reste Toulouse. Fort d’un groupe expérimenté, d’un vécu unique, et d’une culture de la gagne façonnée par les titres, les matchs de phases finales, mais aussi les défaites.

Au Stade de France, ce remake a tout d’une trilogie finale. Une revanche à double tranchant. Willis, lui, n’a qu’une idée en tête : laver l’affront. Et le faire en équipe, pour ne pas laisser ce souvenir douloureux définir leur saison.