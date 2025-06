TOP 14. Toulouse a le vécu, Bordeaux a la dalle : qui est favori ? Les supporters se mouillent !

Finale TOP 14 : qui est favori entre le Stade Toulousain et l’UBB ? Les supporters ont sorti les arguments, et parfois les banderilles.

Samedi, ils seront des milliers à vibrer au Stade de France et des millions devant leur télévision. Mais avant que les crampons ne chauffent la pelouse de Saint-Denis, on est allés poser LA question à notre communauté : qui est favori de cette finale du TOP 14 entre Toulouse et Bordeaux ? Verdict : les avis sont aussi partagés qu’engagés.

L’UBB a la dynamique… mais Toulouse l’expérience

Une majorité penche vers Bordeaux. Et pas seulement parce que l’UBB a marché sur Toulon en demie. “Bègles est favori. Ils peuvent dire ce qu’ils veulent, ce sont eux qui ont la dynamique et pas d’absence à des postes clés”, avance Séb. “Objectivement, l’UBB. La dynamique et l’équipe actuelle sont meilleures”, confirme Jean-Guy. D’autres soulignent la cohérence du projet : “Vu les résultats en TOP 14 et en Champions Cup, l’UBB est favori”, résume Manuel. Roumat incertain, Meafou sur le banc : La compo problable du Stade Toulousain en finale du Top 14Mais dans le rugby, le papier ne fait pas toujours foi. “Dans les finales, il n'y a pas d’histoire de favoris. Montauban nous l’a bien montré en Pro D2”, glisse Jean Caisse. Un avis partagé par Serge : “C’est une finale, les compteurs sont remis à zéro. Toulouse veut ce titre pour ne pas finir sans rien.”

Des supporters stadistes lucides, voire inquiets

Ce qui frappe, c’est la lucidité des fans toulousains. “Toulouse sait gagner ses finales, mais si je veux du beau jeu, je mise plus sur l’UBB”, lance Fred. “J’aimerais que le Stade gagne, mais je ne nous vois pas arrêter l’UBB… Leur charnière pèse sur les matchs, la nôtre pas trop”, déplore Cédric. Même son de cloche chez Patrick, abonné fidèle : “Je suis supporter du Stade, mais j’avoue que l’UBB mériterait le bouclier vu le jeu qu’ils proposent.” TOP 14. Pour le Stade Toulousain, le vrai danger samedi en finale, ce n’est pas Bordeaux ni PenaudL’absence de Dupont, Mauvaka ou Capuozzo revient souvent. “Le Stade ne joue plus son rugby depuis quelques matchs”, s’inquiète Jean-Luc. “Ils ne sont pas des surhommes, et Bordeaux veut laver l’affront de l’an dernier”, note Greg. À l'heure de la revanche pour l'UBB, ce sera à l'équipe qui aura le plus d'envie. Et qui saura gérer la pression.

Toulouse, dangereux outsider ?

Mais attention au réveil des Rouge et Noir. “Toulouse va se révolter, justement parce que Bordeaux est favori”, avertit Carlos. “On connaît tous leur capacité à se mettre en mode finale”, rappelle Xavier. En clair : méfiez-vous du Stade blessé, qui n’a pas dit son dernier mot.

Alors, Bordeaux logique favori ? Sans doute. Mais Toulouse encore plus dangereux dans la peau de l'outsider ? Peut-être. Une chose est sûre : les supporters comme les journalistes sont impatients de voir cette finale. Quel que soit le vainqueur, ce sera une finale historique.