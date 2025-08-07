COUPE DU MONDE. À deux ans du Mondial 2027, les All Blacks récupèrent une de leur pièce maitresse

Certains comme McKenzie étaient restés, lui avait décidé de partir. L'un des tauliers des All Blacks fait son retour, avec la Coupe du monde 2027 comme objectif.

La meute revient ! Du moins un élément important de cette vague, partie après la Coupe du monde 2023 en France, et qui fait son retour au pays. Les All Blacks viennent en effet d'annoncer le retour prochain d'une de leurs pièces maitresse.

L'ouvreur Richie Mo'unga, qui compte 56 sélections avec la Nouvelle-Zélande, a décidé de rentrer au pays à l'été 2026. Notamment avec la Coupe du monde en Australie en ligne de mire.

Parti au Japon en 2023

Comme certains de ses compatriotes, Richie Mo'unga avait quitté la Nouvelle-Zélande après la Coupe du monde 2023 en France. C'était, par exemple, le cas de Leicester Fainga'anuku qui avait rejoint le RC Toulon et qui vient maintenant de faire son retour chez les Kiwis.

Mo'unga avait choisi le Japon et l'équipe des Toshiba Brave Lupus de Tokyo. Avec le club japonais, il a remporté, à deux reprises, le championnat national, la Japan League One, en deux participations.

Éligible avec les All Blacks en 2026

Si le retour de Richie Mo'unga en Nouvelle-Zélande vient juste d'être communiqué, il ne fera pas son retour aussi tôt. Il honorera, en effet, son contrat jusqu'à la fin de la saison 2026 au pays du soleil levant.

Il effectuera son retour à l'été 2026 en Nouvelle-Zélande où il jouera le Championnat des provinces avec Canterbury. Il a ensuite signé pour les Crusaders pour la saison 2027 du Super Rugby. Il pourra jouer avec les All Blacks qu'à partir du mois d'octobre 2026.

Son objectif ? La Coupe du monde 2027 en Australie. Il a participé aux deux dernières éditions, 2019 et 2023, en tant que titulaire à l'ouverture. Mo'unga a d'ailleurs signé en Nouvelle-Zélande jusqu'à la fin de la saison 2027. Aujourd'hui âgé de 31 ans, il en aura 33 au mondial chez les Wallabies.

