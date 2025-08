Top 14. La jeunesse et le talent tricolore prennent les rênes : le XV type (probable) du Racing en 2025-2026

Avec un gros ménage dans son effectif, le Racing 92 dit au revoir à ses historiques et à certaines stars, tandis que des jeunes talents s'affirment.

Après une très mauvaise saison 2024-2025, le Racing est en pleine reconstruction. L'objectif ? Rebâtir le club afin de retrouver les sommets. Fini donc l'ère Lancaster, avec l'arrivée de Patrice Collazo dès février 2025. Mais aussi, le départ du fils, Dan Lancaster, ainsi que celui d'Owen Farrell. Fini l'ère des stars à l'ouverture également, le club francilien semble miser sur les talents tricolores. Voici à quoi pourrait ressembler le XV type du Racing 92.

RUGBY. La ''loi Giteau'' abolie : l'Australie frappe fort à deux ans du Mondial

Départ des historiques du club et fini les stars

Dans beaucoup d'aspects, le Racing effectue une révolution. Le club enregistre, par exemple, de nombreux changements, avec notamment 14 départs et 11 arrivées. Parmi ces départs, il y a ceux de joueurs historiques du club comme Eddy Ben Arous, Boris Palu et surtout Henry Chavancy, qui part à la retraite. Il y a aussi celui d'Owen Farrell qui marque la fin des 10 stars, du moins pour le moment, en région parisienne. Voici les départs du Racing 92 :

TOP 14/PRO D2. Carton orange, arbitres sonorisés : les 7 grandes nouveautés d'arbitrage à connaître avant la reprise

Le Racing a été très actif sur le marché des transferts, avec pas moins de 11 arrivées. Le Racing mise à la fois sur des joueurs confirmés, mais s'appuie sur la formation française pour les jeunes talents de demain. Parmi ses 4 recrues françaises, 3 ont en effet 24 ans ou moins. Le Racing se construit, par exemple, une jeune charnière, pleine de promesses, pour le futur. Voici les arrivées au Racing :

Tupou pour caler la mêlée racingmen

Devant, le Racing possède des arguments. À gauche de la mêlée, Gogigashvili part avec une longueur d'avance sur tout le monde, Kolingar dans la rotation tandis que Lino Julien pourrait gratter des minutes avec le départ de Ben Arous. Au talon, cela devrait se disputer entre Kaitu'u et Tarrit même si l'Australien semble avoir une longueur d'avance sur le français. Avec son statut, Tupou devrait être le titulaire à droite, même si Demba Bamba sort d'une grosse saison et a des arguments à vendre.

Indéboulonnable à ce poste, Romain Taofifenua sera titulaire en deuxième ligne, en 5. Pour le poste de 4, Rowlands et Lainault devraient se livrer une belle bataille, même si avantage à l'international gallois. Thomas Lainault arrive tout de même avec ce statut de pur 4, tandis que Rowlands est un 5-4 hybride et Jonny Hill, dans la rotation, un pur 5.

TOP 14. TRANSFERT. Le RCT bientôt avec la paire de centres de l’équipe d’Italie ? Un joueur y travaille

Un cran derrière, en troisième ligne, ils sont deux à se présenter comme des titulaires en puissance. Il s'agit des enfants du club Ibrahim Diallo et Maxime Baudonne, le second ayant disputé presque tous les matchs possibles depuis l'arrivée de Collazo, en tant que titulaire en 6. Testé un peu partout depuis que l'ancien pilier a pris les rênes du Racing, Jordan Joseph ne devrait pas être assuré d'être titularisé en 8. En revanche, Nathan Hughes pourrait être l'heureux titulaire du poste.

Gibert (enfin) maître du jeu au Racing ?

La charnière soulève autant de questions que d'excitation et que d'attente. Car d'un côté, à seulement 20 ans, Léo Carbonneau est (presque) assuré d'être le 9 titulaire, avec seulement Kléo Labarbe dans la rotation. Antoine Gibert, qui peut jouer 9, pourrait être désigné comme maître du jeu en 10. Si ce dernier n'est pas titulaire à l'ouverture, ce sera certainement Ugo Seunes, récemment arrivé en provenance d'Aurillac. Tout laisse tout de même à penser que Gibert devrait suppléer, a minima de temps en temps, Carbonneau à la mêlée, et qu'une alternance Gibert - Seunes pourrait être opérée à l'ouverture.

Top 14. Trois charnières tricolores internationales : quand les Bleus dictent le tempo

Peu de surprise au centre, une paire Fickou - Tuisova semble se dessiner, Sam James et Joey Manu intégrés à la rotation. Habosi devrait prendre place à une aile, certainement accompagné par la recrue Wilfried Hulleu, Naituvi et Ravutaumaba ne sont pas à écarter de cette course pour autant. Le jeune Nolann Donguy pourrait également gratter du temps de jeu. À l'arrière, la place paraît dévolue à Max Spring. Prisciantelli devrait assurer la rotation à ce poste, tout comme en 10, lui qui a été formé à l'ouverture

Voici à quoi pourrait ressembler le XV type (probable) du Racing en 2025-2026.

TOP 14. Woki dans la cage, Du Preez en homme de main : le XV type (probable) de l’UBB pour 2025/2026