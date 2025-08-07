Top 14. Préparation express, absents de marque : l’envers du retour à l’entraînement de l’UBB

Chaban les attend le 6 septembre pour un derby de feu. En attendant, le staff de Yannick Bru gère une reprise express et quelques bobos à soigner.

Après les émotions fortes d’un printemps inoubliable, les joueurs de l’Union Bordeaux-Bègles ont retrouvé les terrains ce mercredi. Un retour à l’entraînement marqué par un mot d’ordre : efficacité. Car cette année, la préparation estivale sera courte, très courte.

Des vacances méritées, mais du retard à combler

Un mois de coupure, c’est le temps qu’il aura fallu pour recharger les batteries après une saison historique. Entre le sacre européen et la finale de Top 14 accrochée jusqu’en prolongation, les organismes avaient besoin de souffler. Mais pendant que d’autres clubs ont repris dès la mi-juillet, l’UBB s’est offert un repos prolongé. Aujourd’hui, c’est l’heure de relancer la machine.

C'est l'heure de la reprise alors bonne rentrée à tous les joueurs de l'UBB



Le staff de Yannick Bru n’a pas tardé à poser les bases : trois jours de travail au CEVA Campus, puis départ dimanche pour un stage d’une semaine à Faro, au Portugal. Une nouveauté, puisque les stages se faisaient jusque-là dans les Pyrénées. Le choix est de sortir du cadre pour resserrer les liens et monter en régime. L’objectif : remettre tout le monde au niveau physique.

Le groupe presque au complet pour la reprise

Bonne nouvelle : l’effectif est quasi au complet. Seuls quelques internationaux manquent à l’appel, notamment ceux retenus pour la tournée en Nouvelle-Zélande (Woki, Barlot, Depoortère, Bochaton, Vergnes-Taillefer) ou encore les Sudistes Du Preez (Afrique du Sud) et Tameifuna (Tonga). Pour le reste, les cadres sont là : Penaud, Moefana, Lucu, Bielle-Biarrey, Uberti, Carbery… et un Jalibert qui entame une reprise individualisée après son opération du genou.

Est ce que ce maillot d’entraînement ne serait pas un prémisse du maillot de @UBBrugby pour la saison ?



Parmi les visages attendus, on a retrouvé des recrues comme Mousquès, Page-Relo, ou encore Boris Palu. Certains revenants étaient également surveillés de près, à l’image de Carlü Sadie ou Taufa, finalement restés malgré des rumeurs de départ.

Une préparation condensée et ciblée

Avec à peine un mois devant eux, les préparateurs physiques ont dû serrer le programme. Thibaut Giroud, patron de la cellule performance, l’a confié : « On n’a pas le droit à l’erreur. » Les joueurs ont reçu des plans individualisés pendant les vacances. Ceux qui ont joué le jeu seront vite identifiés. Ceux qui ne l’ont pas fait aussi.

Les deux premières semaines seront axées sur le physique pur, avant d’intégrer progressivement le rugby. Tous les voyants seront surveillés : données GPS, fréquence cardiaque, explosivité, puissance, tout passera à la moulinette. La suite ? Deux matchs amicaux pour prendre ses marques : le 22 août contre Soyaux-Angoulême, puis le 28 face à Montauban. Pas plus. Pas le temps.

Yannick Bru : "On a tout préparé en amont avec la cellule de Thibaut Giroud pour mettre sur pied une préparation express. Il faut mettre les joueurs au niveau physique en un temps record, c'est pour ça qu'il était important de responsabiliser les joueurs."



Un derby pour débuter

La date est cochée depuis longtemps : le 6 septembre, Bordeaux reçoit La Rochelle à Chaban pour la première journée de Top 14. Un choc XXL pour débuter. Et un test grandeur nature pour un groupe qui repart avec des ambitions, malgré une préparation express.

En interne, tout le monde en a conscience. « La saison dernière a été très belle, mais on repart de zéro », glisse Yannick Bru. Cette année, l’UBB visera la confirmation. Mais ça commence par bien gérer la préparation et le début de saison.