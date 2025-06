TOP 14. Nouveau forfait, Stade Toulousain fragilisé : le boulevard s’ouvre-t-il pour Bordeaux ?

Alexandre Roumat ne jouera pas la finale du TOP 14 face à Bordeaux. Blessé en demi-finale contre Bayonne, le 3e ligne toulousain est forfait.

C’est une nouvelle qui ne va pas ravir les supporters du Stade Toulousain à quelques jours du grand rendez-vous. Selon les informations de RMC Sport, Alexandre Roumat est contraint de déclarer forfait pour la finale du Top 14 face à Bordeaux-Bègles, ce samedi au Stade de France. Jelonch out, Barassi in : les 5 finalistes du Top 14 qui (devraient) rejoindre le XV de France chez les All Blacks

Touché au visage en demi-finale contre Bayonne, le deuxième ou troisième ligne rouge et noir n’est pas suffisamment remis pour tenir sa place. Une absence qui s'ajoute à celle de Dupont, Mauvaka et Capuozzo.

Un cadre du pack absent

C’est peu dire que cette absence est un coup dur pour Toulouse. Depuis le début de la saison, Roumat alterne entre la 3e ligne et la 2e, avec une régularité et un impact salués par tous. Pas aussi mis en avant que certains de ses coéquipiers, le fils de l’ancien international a pourtant été l’un des hommes de base d’Ugo Mola, aussi précieux en touche que dans le jeu courant.

Son sens du placement, sa mobilité et son expérience faisaient de lui un stabilisateur, particulièrement utile pour encadrer certains jeunes du pack toulousain. Une jeunesse qui, comme le rappelait Guy Novès dans Sud Ouest, “avait peut-être besoin de connaître le goût de la défaite”, mais qui aura fort à faire face à une UBB revancharde et en pleine confiance.

S'il n'était pas pressenti pour démarrer en finale, son forfait va obliger le staff à revoir sa stratégie sur le banc. Et peut-être même celle de la rotation au cours de la rencontre. Mathis Castro-Ferreira n'ayant pas vraiment le même profil que le Tricolore. Banos peut aussi être une option.

Le danger monte d’un cran

Si Toulouse “a le vécu”, Bordeaux a clairement “la dalle”, et chaque absence côté rouge et noir ne fait que renforcer la dynamique girondine. Dans cette finale retour, les hommes de Yannick Bru auront à cœur de faire oublier la gifle de 2024, et chaque détail comptera. TOP 14. Toulouse a le vécu, Bordeaux a la dalle : qui est favori ? Les supporters se mouillent !Roumat absent, c’est peut-être l’un de ces petits grains de sable qui peuvent gripper la mécanique toulousaine. Un signe ? L’heure de l’UBB ? La réponse, samedi à 21h.