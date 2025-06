Une semaine avant d'affronter les All Blacks, le XV de France déplore 3 nouveaux blessés, tous dans le même secteur. De possibles forfaits en vue…

Alors que l'on devrait connaître d'ici peu, officiellement, la liste des 5 finalistes qui se rendront en Nouvelle-Zélande, le XV de France déplore 3 blessés. Il s'agit de 2 ailiers et 1 arrière. XV de France. 3 nouveaux blessés, la liste des forfaits des Bleus en passe de s'allonger ?

S'ils ne sont pas encore forfaits, ils auraient de fortes chances de manquer le premier test, samedi à Dunedin. Il s'agit des ailiers Gabin Villière et Tom Spring, ainsi que de l'arrière Cheikh Tiberghien. Calendrier rugby : Dates, horaires, ce que vous devez savoir avant de louper un match crucial

Thiberghien touché à la cuisse

Alors que la séance commençait tranquillement, l'arrière bayonnais l'a finie sur la touche, aux côtés de Villière et Spring, assis tout le long de l'entraînement, rapporte L'Équipe.

Les deux ailiers, s'ils ont vu Tiberghien les rejoindre, ne se sont pas entraînés de toute la matinée. Des petites alertes qui compromettent leur chance de participer au premier match face aux Blacks. D'autant plus que Tiberghien et Villière étaient tous les deux pressentis pour être titulaires à Dunedin. Ce premier XV de France peut-il déjouer les pronostics face aux All Blacks ?

Une composition d'équipe à revoir

Avec ces potentielles absences, Fabien Galthié et son staff vont devoir revoir la composition d'équipe initiale. En l'absence de Léo Barré, toujours en France et qui rejoindra les Bleus avec les finalistes, Cheikh Tiberghien était celui qui devait débuter à l'arrière.

Théo Attissogbe puis Léo Berdeu ont été testés à ce poste au cours de la séance, tandis qu'Émilien Gailleton a été décalé à l'aile. Comme en Angleterre, Killian Tixeront a pris, un temps, le poste de centre, rapporte le quotidien sportif. Il pourrait dépanner en cours de match à ce poste. Reste à savoir s'il débute sur le terrain ou depuis le banc de touche.

Enfin, Girogi Beria a été préféré à Baptiste Erdocio durant l'entraînement. C'est pourtant le Montpelliérain qui a débuté à Twickenham. Le Perpignais tiendrait visiblement la corde dans l'esprit du staff, afin de débuter au poste de pilier gauche face aux All Blacks samedi.

Voici la composition probable des Bleus, en supposant que Spring, Villière et Tiberghien sont forfaits.

XV de France probable 1 Beria 2 Barlot 3 Slimani 4 Auradou 5 Duguid 6 Fischer 8 Guillard 7 Tixeront 9 Le Garrec 10 Segonds ou Hastoy 11 Duguivalu 12 Millet 13 Fickou 14 Gailleton 15 Attissogbe ou Barré

