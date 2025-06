Calendrier rugby : Dates, horaires, ce que vous devez savoir avant de louper un match crucial

Entre phases finales de Top 14, rassemblement des Bleus pour la tournée d'été : les compétitions se superposent, et les dates aussi. Voici ce qu'il faut retenir.

Vous aussi vous vous perdez dans les dates de cette fin de saison ? Avec toutes les compétitions qui se superposent, on a du mal à se repérer. Laissez-nous vous aider. Retenez déjà que prochainement, la Pro D2 rendra son verdict final. Grenoble et Montauban s'affrontent ce samedi 7 juin pour le titre de champion, mais surtout pour une place en Top 14. Le perdant recevra ensuite le 13e de Top 14 pour le match d'accession, dès la semaine d'après.

Calendrier fin de saison Pro D2 Finale Pro D2 : samedi 7 juin à 17h30

: samedi 7 juin à 17h30 Access match Top 14 : samedi 14 juin à 18h00

Le Top 14 entame ses phases finales

Le Top 14 est, lui-aussi, sur la fin. La dernière journée arrive dès ce week-end puis enchaîne avec le début des phases finales juste après. Qui succèdera à Toulouse ? Les Toulousains vont-ils faire un back-to-back ? Réponse très bientôt.

Calendrier fin de saison Top 14 J26 (dernière journée) : samedi 7 juin à 21h00 (multirugby avec tous les matchs en simultanés)

: samedi 7 juin à 21h00 (multirugby avec tous les matchs en simultanés) Barrages Top 14 : vendredi 13 juin et samedi 14 juin, les deux à 21h00

: vendredi 13 juin et samedi 14 juin, les deux à 21h00 Demi-finale Top 14 : vendredi 20 juin et samedi 21 juin, les deux à 21h00

: vendredi 20 juin et samedi 21 juin, les deux à 21h00 Finale Top 14 : samedi 28 juin à 21h00

La tournée d'été des Bleus juste après le Top 14

Puisque le rugby n'est jamais fini, après les phases finales de Top 14 vient directement la tournée d'été. Une tournée exceptionnelle puisque les Bleus iront en Nouvelle-Zélande, au pays du rugby, pour y affronter les All Blacks à 3 reprises. Et préparez-vous, il va falloir se lever tôt. D'autant plus que, cas exceptionnel, Fabien Galthié pourra s'appuyer sur certains de ses prémiums ainsi que 5 finalistes, comme l'ont annoncé la FFR et la LNR. À noter que les 5 finalistes ne pourront pas jouer le premier test match, prévu le 5 juillet, mais seront disponibles pour les deux autres.

Calendrier du rassemblement du XV de France dimanche 15 juin : début du rassemblement à Marcoussis avec un groupe qui inclut des barragistes éliminés

: début du rassemblement à Marcoussis avec un groupe qui inclut des barragistes éliminés dimanche 22 juin : groupe complété par les demi-finalistes éliminés

: groupe complété par les demi-finalistes éliminés mardi 24 juin : départ pour la Nouvelle-Zélande

: départ pour la Nouvelle-Zélande mardi 1er juillet : groupe complété par les 5 finalistes

Une préparation plutôt habituelle depuis le début de l'ère Galthié, même si des finalistes se mêleront à la fête. Un match amical contre l'Angleterre est également prévu en amont du départ en Nouvelle-Zélande, afin de bien se chauffer avant les Blacks. Une rencontre qui ne comptera pas comme une sélection puisqu'il s'agit des équipes développement des deux nations qui vont s'affronter, à l'image du match en Uruguay lors de la tournée en Amérique du Sud l'été dernier.