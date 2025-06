TOP 14. Une flèche vers la prolongation pour le plus grand plaisir du Stade Toulousain

Champion olympique à 7, Nelson Épée arrive en fin de contrat. Courtisé, l’ailier toulousain devrait prolonger au Stade avec un double projet : XV + 7, avant une bascule totale vers les JO 2028.

Il a illuminé l’été 2024 avec l’équipe de France à 7, ramenant l’or olympique de Paris dans son escarcelle. À 24 ans, Nelson Épée, ailier formé au Stade Toulousain, arrive pourtant à un petit carrefour dans sa jeune carrière : en fin de contrat au 30 juin, son avenir restait encore flou ces dernières semaines.

XV ou 7 ? Le choix du double projet

Selon les informations du Midi Olympique, le Toulousain d'origine est tout proche de prolonger l’aventure avec son club formateur. Malgré des sollicitations extérieures – Agen, entre autres, se serait positionné –, Épée devrait finalement rempiler pour deux saisons supplémentaires au Stade.

L'idée ? Repartir sur un double projet à XV et à 7, avec l'accord du club rouge et noir. Un scénario malin pour un joueur explosif, qui a disputé 9 matchs de Top 14 cette saison, dont 4 comme titulaire pour 2 essais inscrits, dans un effectif toulousain toujours aussi concurrentiel. Il faut dire que les ailes sont bien garnies au Stade, entre les internationaux et les jeunes qui poussent.

Et ce n'est pas près de s'arrêter puisque Teddy Thomas a été recruté en provenance du Stade Rochelais. L'ancien Racingman pouvant aussi évoluer au centre. Le Stade fait les choses intelligemment pour continuer de performer même en l'absence des cadres. Epée, Thomas ou encore Lebel et Delibes pourront assurer. Pour rappel, Setareki Bituniyata quittere le club à la fin de la saison.

Un profil précieux en période de doublons

La direction du club voit d’un bon œil cette organisation hybride : Nelson pourrait être pleinement mobilisé lors des fameuses périodes de doublons, où le Stade doit souvent composer sans ses cadres appelés en équipe de France. Un rôle de joker à fort potentiel, capable d’apporter sa vitesse et son expérience du haut niveau olympique.

Si tout se passe comme prévu, l’accord pourrait être finalisé rapidement. Ensuite, place à deux ans en mode “couteau suisse”, avant une bascule totale vers le rugby à 7 à l’horizon 2027, avec en ligne de mire les JO de Los Angeles 2028.

Une trajectoire singulière, mais qui colle bien à l’ADN du Stade Toulousain : laisser ses talents s’exprimer, tout en anticipant les échéances à venir. Et avec Nelson Épée, le club mise sur un profil aussi rare que précieux.