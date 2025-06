Voici pourquoi certains cadres du XV de France ne verront pas la Nouvelle-Zélande

XV de France : la FFR et la LNR tombent d’accord pour une tournée maîtrisée en Nouvelle-Zélande. Un plan malin pour préserver les corps et préparer l’avenir.

Bonne nouvelle pour les supporters du XV de France et pour les amateurs de rugby de haut niveau : la FFR et la LNR ont trouvé un accord sur les conditions de sélection des Bleus pour la tournée en Nouvelle-Zélande prévue en juillet 2025. Une tournée à trois test-matches (les 5, 12 et 19 juillet) qui s’annonce déjà intense… et stratégiquement bien préparée.

Une sélection pensée sur le long terme

Conformément à l’avenant signé en septembre 2024, le sélectionneur du XV de France pourra convoquer un groupe de 42 joueurs, majoritairement composés d’éléments peu ou pas utilisés lors du dernier Tournoi des Six Nations.

Une manière d’ouvrir le groupe France, tout en préservant les organismes les plus sollicités de la saison. On est clairement dans une logique de gestion fine des forces vives, avec une projection assumée vers 2027.

Pour rappel, plusieurs joueurs "premiums" avaient indiqué qu'ils rêvaient de jouer dans l'hémisphère sud et notamment en Nouvelle-Zélande. Parmi eux, Alldritt, Baille, Ntamack tandis que Villière se disait prêt à répondre positivement à l'appel de Galthié.

Pas (ou presque) de finalistes du TOP 14

Fait notable : les finalistes du TOP 14 ne seront pas retenus pour cette tournée, sauf exception. Maximum 5 joueurs au total issus des deux clubs finalistes pourront intégrer le groupe, et encore, uniquement s’ils n’ont pas trop joué durant la saison… et avec l’accord de leur club.

Une concertation entre les staffs des clubs et du XV de France est déjà prévue dès début juin. Pas question de tirer sur la corde. Jean-Marc Lhermet, vice-président de la FFR en charge du haut niveau, salue cette coordination via le communiqué de la Fédé :

« Cet accord illustre parfaitement la volonté commune de la FFR et de la LNR de conjuguer performance sportive et protection des joueurs. »

Trois phases pour un même objectif

Le rassemblement se fera en trois temps : à partir du 16 juin, un premier groupe de 28 joueurs (hors demi-finalistes) sera réuni à Marcoussis. Ce groupe disputera un match contre l’Angleterre A, à Twickenham, le 21 juin.

Ensuite, le 23 juin, des renforts arriveront, issus des clubs éliminés en demie. Enfin, le 1er juillet, les éventuels finalistes sélectionnés rejoindront directement le groupe en Nouvelle-Zélande. Pour Yann Roubert, président de la LNR :

« Cet avenant illustre la capacité de la LNR et de la FFR à construire ensemble des solutions équilibrées. »

Entre gestion intelligente des temps de jeu et vision à long terme, ce dispositif marque une étape importante. Les Bleus iront défier les All Blacks avec ambition, mais sans sacrifier l’avenir. 70 essais en France : ce fils d’une légende du Top 14 débarque pour faire ''aussi bien que son père''