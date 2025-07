RUGBY. Le Pays de Galles change (encore) de sélectionneur : qui pour sortir de la crise ?

Le Pays de Galles a un nouveau sélectionneur. Encore. Après le départ précipité de Warren Gatland au printemps, puis l’intérim de Matt Sherratt, la WRU mise cette fois sur Steve Tandy, ancien coach des Ospreys et actuel entraîneur de la défense de l’Écosse. Il prendra officiellement ses fonctions le 1er septembre, avec comme mission principale de sauver ce qui peut encore l’être avant la Coupe du monde 2027.

🚨 𝘾𝙧𝙤𝙚𝙨𝙤 𝙎𝙩𝙚𝙫𝙚 𝙏𝙖𝙣𝙙𝙮 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



The WRU is delighted to announce the appointment of Steve Tandy as the new Head Coach of the men's senior national side. 🤝#CymruAmByth