Angleterre-France à Twickenham : un choc estival pour la jeunesse tricolore avant les All Blacks

Alors que l’été s’annonce chargé pour le rugby français, le XV de France s’offre un défi de taille avant sa tournée en Nouvelle-Zélande.

Le 21 juin prochain, une équipe de France développement tricolore affrontera une Angleterre remaniée à Twickenham. Un duel qui pourrait révéler de nouveaux talents des deux côtés.

Rising stars 🌟



An England XV will face a France XV at @allianz_stad next June 👊