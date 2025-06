Ce premier XV de France peut-il déjouer les pronostics face aux All Blacks ?

Un premier entraînement en Nouvelle-Zélande a levé le voile sur le XV de France. Avec Tiberghien, Attisogbe ou Gailleton, les Bleus préparent déjà un coup face aux All Blacks le 5 juillet à Dunedin.

Un premier XV de France prend forme

Sous le ciel changeant d’Auckland, les Bleus ont foulé le terrain du King’s College pour un premier entraînement collectif qui a donné quelques indices sur l’équipe qui affrontera les All Blacks le 5 juillet à Dunedin. Après une saison éreintante, les organismes se réveillent doucement, mais l’envie est là, palpable sur chaque contact.

Une charnière encore indécise

Selon L'Équipe et le Midi Olympique, le XV de départ se dessine avec Cheikh Tiberghien à l’arrière, le duo Villière-Attisogbe sur les ailes et un centre Gailleton-Fickou, ce dernier endossant le capitanat pour la tournée. Xv de France. 15 ans et 20 capes d'écart, 24,8 ans d'âge moyen : les chiffres de la liste de Galthié contre les Blacks

Devant, le pack pourrait s’articuler autour de Slimani, Barlot et Erdocio en première ligne, Auradou et Duguid dans la cage, Fischer, Tixeront et Guillard en troisième ligne. La charnière reste en suspens entre Segonds et Hastoy à l’ouverture, Le Garrec tenant la corde à la mêlée.

Le XV de départ probable selon L'Equipe :



Tiberghien - Attisogbe, Gailleton, Fickou (cap.), Villière - Segonds ou Hastoy (o), Le Garrec (m) - Tixeront, Guillard, Fischer - Duguid, Auradou - Slimani, Barlot, Erdocio.

Cette première ossature reflète le souhait de donner du temps de jeu à des jeunes à fort potentiel tout en s’appuyant sur quelques cadres pour encadrer le groupe, à l’image de Fickou et Slimani.

Un test grandeur nature face aux All Blacks

Face à la Nouvelle-Zélande, pas de place pour l’approximation. Même si la tournée est l’occasion de lancer des nouveaux visages, il faudra répondre présent dans l’engagement et la conquête, deux secteurs scrutés à la loupe par le staff tricolore.

La présence de Guillard, encore rayonnant en finale de Top 14, et d’un Duguid en pleine progression, témoigne de la volonté d’installer une troisième ligne mobile et dense dans les rucks. Le XV de France l’attendait comme une (grosse) menace… ce crack des All Blacks ne sera finalement pas làLes arrières auront fort à faire avec la vitesse des extérieurs néo-zélandais. Le placement de Tiberghien à l’arrière et la titularisation possible d’Attisogbe, sont des choix qui témoignent de l’envie de dynamiser le jeu.

Des Bleus ambitieux

Ce premier test sera l’occasion de jauger le niveau de cette jeune garde face à l’une des meilleures équipes du monde. La série en Nouvelle-Zélande, avec trois matchs programmés, permettra au staff de peaufiner son projet de jeu tout en installant des automatismes dans un environnement hostile mais formateur. XV de France. 3 Bordelais et 2 Toulousains : quels finalistes pour aller en Nouvelle-Zélande ?Rendez-vous le 5 juillet à Dunedin pour voir si cette équipe remaniée peut déjà poser des problèmes aux All Blacks. Et qui sait, offrir à la France une victoire de prestige qui lancerait parfaitement cette tournée d’été.