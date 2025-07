XV de France. Sans Gazzotti blessé, quels finalistes pour rejoindre les Bleus en Nouvelle-Zélande ?

Sans Jelonch ni Cazeaux, comme pressenti dernièrement, Fabien Galthié a dévoilé les 5 finalistes qui vont en Nouvelle-Zélande. Gazzotti, blessé, est absent.

C'était dans les tuyaux depuis de nombreux jours, Fabien Galthié a bien appelé 5 finalistes pour rejoindre le XV de France en Nouvelle-Zélande.

Pas de Cyril Cazeaux, ni d'Anthony Jelonch, un temps pressentis puis écartés. Pas de Marko Gazzotti non plus, qui s'est blessé samedi dernier en finale de Top 14.

Depoortère et Barassi du voyage

C'était prévisible, Nicolas Depoortère et Pierre-Louis Barassi feront bien le voyage en Nouvelle-Zélande. Si la sélection de deux centres de grand niveau pouvait paraître superflue, les récentes blessures de Villière et Tiberghien donnent raison à Galthié.

Le Toulonnais, dont le pépin physique n'est pas très important, est maintenu dans le groupe. En revanche, l'inquiétude demeure pour Cheikh Tiberghien, qui pourrait déclarer forfait pour l'ensemble de la tournée, d'après Rugbyrama. XV de France. 3 nouveaux blessés, la liste des forfaits des Bleus en passe de s'allonger ?

Les polyvalences centre/ailier de Depoortère et Barassi sont tout de suite plus intéressantes. Tout comme celle de Gailleton et Duguivalu, déjà dans le groupe, qui peuvent évoluer aux deux postes. Théo Attissogbe et Tom Spring sont également des joueurs polyvalents sur la ligne de trois-quarts, pouvant jouer à l'aile et à l'arrière.

Vergnes-Taillefer, pas de n°8 de métier

Devant aussi, les noms qui circulaient sont en grande partie ceux qui ont été appelés par Galthié. Joshua Brennan apporte un autre profil aérien à la deuxième ligne, et Pierre Bochaton s'ajoute à une troisième-ligne déjà très solide. TOP 14. ''Pas envie d'une pré-retraite'' : où pourrait signer l'irascible guerrier Diaby ?

En revanche, il manque la pépite Marko Gazzotti. Blessé samedi face à Toulouse, le n°8, qui aurait été notre seul troisième-ligne centre de métier s'il avait été sélectionné, reste à la maison. Le staff des Bleus appelle Bastien Vergnes-Taillefer à la place, davantage troisième-ligne aile. Galthié devrait donc alterner entre le Bordelais Vergnes-Taillefer et le Lyonnais Michaël Guillard, à ce poste de n°8.

Les finalistes rejoindront les Bleus incessamment sous peu, en compagnie de Léo Barré, resté en France pour soigner une béquille. Ils sont cependant déjà écartés pour le premier test match, samedi matin (9h05, heure française), à Dunedin.

Les 5 finalistes appelés Pierre-Louis Barassi (ST)

(ST) Pierre Bochaton (UBB)

(UBB) Joshua Brennan (ST)

(ST) Nicolas Depoortère (UBB)

(UBB) Bastien Vergnes-Taillefer (UBB)

