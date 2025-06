RUGBY. Découvert à Vannes, ce talent brut rejoint un cador de Top 14

Après une saison de qualité du côté du RC Vannes, le Néo-Zélandais Salesi Rayasi devrait s’engager à l’Union Bordeaux-Bègles pour les prochaines saisons.

Connu du Super Rugby et du Sevens World Series depuis plusieurs années, le talent de Salesi Rayasi s’est fait découvrir en Top 14 cette saison. À 28 ans, l’ailier né à Wellington a été l’un des électrons libres du RC Vannes, promu en première division sur la saison qui vient de se conclure. Alors que l’écurie bretonne retourne dans l’antichambre de l’élite, le Néo-Zélandais devrait, lui, rester chez les “gros” du rugby français.

Salesi Rayasi à l’UBB

Pour cause, L’Équipe a annoncé ces derniers jours que Salesi Rayasi était devenu l’une des priorités de l’Union Bordeaux-Bègles. Pour cause, les Girondins chercheraient à renforcer leurs ailes pour jouer sur tous les tableaux sans pression. Régulièrement sollicités lors des échéances internationales et amputés de certains joueurs sur les dernières saisons, l’UBB mise sur l’ancien Vannetais.

Selon le quotidien sportif, les différentes parties auraient trouvé un accord de principe pour faire venir le joueur vers l’embouchure de la Garonne. Ces dernières semaines, la direction de l’UBB aurait réussi à convaincre le joueur de rejoindre son effectif. Si rien ne semble encore signé pour l’instant, le début d’une nouvelle aventure est en bonne voie pour Salesi Rayasi.

De plus, il est possible que le RC Vannes reçoive quelques liquidités suite à ce transfert de la Bretagne à la Gironde. Pour cause, Salesi Rayasi est sous contrat avec le club d’Armorique jusqu’en 2026, mais profite d'une clause de départ. Ainsi, l’Union Bordeaux-Bègles pourrait racheter la dernière année de contrat de l’ailier afin de le voir renforcer son effectif prochainement.

Né en Nouvelle-Zélande, l’ailier s’est d’abord fait connaître sur le circuit mondial de rugby à sept, avec les All Blacks Sevens. Durant trois saisons, entre 2018 et 2020, il a épaté par ses qualités de vitesse et d’éliminations. Ensuite, le joueur est revenu s’essayer aux pelouses de Super Rugby, avec les Hurricanes. Impressionnant, il rejoint le RC Vannes à l’été 2024 et vient tout juste d’être appelé avec la sélection à XV des Fidji, dont son père est originaire.

Besoin de vivier à l’aile !

Sur les ailes, l’UBB possède un vivier de grande qualité, mais ce dernier est très utilisé et s’est retrouvé en (léger) sous-effectif cette saison. Suite aux départs de Maël Moustin et Madosh Tambwe, à l’été 2024, Yannick Bru et son staff ont surtout pu compter sur Arthur Retière et Pablo Uberti pour laisser au repos Louis Bielle-Biarrey et Damian Penaud. Pour cause, les deux ailiers du XV de France ont tous deux dépassés les 2 000 minutes jouées sur la saison.

Dans l’effectif bordelo-béglais, le jeune Enzo Reybier ne semble plus faire partie des plans pour l’avenir. Attendu à Oyonnax la saison prochaine, il n’a joué que 9 matchs cette saison en Gironde. De plus, le talentueux Jon Echegaray semble lui être préféré dans le triangle arrière, même s’il postule plus souvent en 15. Enfin, le raté d’un éventuel retour de Madosh Tambwe dans la cité du vin offre une voie royale à Salesi Rayasi pour essayer d’accumuler les minutes à l’Union Bordeaux-Bègles.

