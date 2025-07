''Être outsider, ça nous réussit'' : Ce jeune XV de France peut-il (vraiment) bousculer les All Blacks ?

Alors ces Tricolores, privés de leurs joueurs premiums ont-ils une chance de rivaliser face à l’armada composée d’Ardie Savea, Damian McKenzie, Will Jordan où des frères Barrett ?

C’est donc dans un peu moins de 3 jours maintenant que le XV de France made for "tournée d’été" affrontera les All Blacks à Dunedin. Dans l’une des villes les plus au sud de la planète et sous un froid polaire (6 degrés attendus) : à mille lieues de la canicule qui sévit dans l’Hexagone en ce moment, donc.

"Il va faire froid, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes en population, même s'ils annoncent de nombreux supporters au stade. Puis, on va sûrement être les seuls Français sur place. Cela va faire un peu bizarre de jouer là-bas, ce sera vraiment l'autre bout du monde", confirmait Gaetan Barlot au Midi Olympique ce mercredi.

La chance pour les Bleus ? C’est aussi de jouer dans l’un des plus bel écrins de la planète, sous le toit du Forsyth Barr Stadium. De quoi assurer de bonnes conditions pour déplacer le ballon et prendre du plaisir.

"Les équipes affrontant les All Blacks basculent le jour J"

Mais à ce jeu-là, les All Blacks ne sont plutôt pas maladroits non plus, eux qui ont assuré vouloir "jouer vite". Alors ces Tricolores, privés de leurs joueurs premiums (Dupont, Ntamack, Ramos, Alldritt, Meafou, Bielle-Biarrey, Penaud, Jalibert…) ont-ils une chance de rivaliser face à l’armada composée d’Ardie Savea, Damian McKenzie, Will Jordan où des frères Barrett ?

Pour cela, l’entame française sera cruciale, tout comme la capacité à résister aux vagues noires et à être clinique. Et Barlot de confirmer que les Bleus croient en leurs chances, entre la fougue des jeunes et l’expérience des Fickou ou Slimani. "On ne tient pas trop compte de ça (des changements). Depuis trois ou quatre ans, c'est toujours pareil sur les tournées d'été et on répond présent. Être outsider, ça nous réussit plutôt bien."

Et Ardie Savea de confirmer auprès du Midol que les Blacks ne prennent pas ces jeunes tricolores à la légère. "Toutes les équipes affrontant les All Blacks se surmotivent et basculent, le jour J. C’est ce à quoi il faut s’attendre à Dunedin, je pense. Une tournée en Nouvelle-Zélande est une opportunité intéressante pour ces jeunes joueurs français. Ils viendront ici pour tenter de nous battre."

Après tout, les Bleus n’ont rien à perdre, tant s’ils en prennent 40, c’est finalement ce que "tout le monde" avait annoncé. Et c’est souvent là qu’ils sont les meilleurs…