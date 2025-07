TRANSFERT. 1m96, 116kg et 22 sélections : Montauban signe un ancien All Black pour exister en Top 14

Sans faire de folie sur le marché des transferts, Montauban aurait quand même obtenu l’accord d’un ancien All Black, qu'on surnommait le prochain Jerome Kaino...

Auteur d’une fin de saison exceptionnelle en ProD2, qui l’a amené jusqu’à une promotion inattendue en Top 14, Montauban compte désormais vendre chèrement sa peau dans l’élite.

Et si les Sapiacais savent que ce sera très compliqué face aux Toulouse, Bordeaux and co, avec le plus petit budget du championnat, l’USM a quand même ciblé quelques noms bien précis.

TRANSFERT. Pourquoi Montauban ne recrutera (presque) personne en Top 14 ?

Sans faire de folie sur le marché des transferts avec très peu de mouvements à l’intersaison, Montauban aurait quand même obtenu l’accord d’un ancien All Black. Selon Actu Rugby, c’est un certain Vaea Fifita qui va débarquer dans le Tarn-et-Garonne.

Un joueur de rupture

S’il dynamise et densifie le pack des Scarlets depuis 3 ans et compte désormais 11 capes pour les Tonga, son pays de naissance, le troisième ligne de 33 ans fut 11 fois All Black entre 2016 et 2019, aussi.

Joueur athlétique, rugueux et doté d’une foulée à faire pâlir certains 3/4, l’ancien flanker des Hurricanes est aussi capable d’évoluer numéro 8 et 2ème ligne, grâce à son gabarit hybride (1m96 pour 116kg).

Il devrait donc apporter de nombreux solutions au pack montalbanais, désireux de se renforcer pour résister à la densité du Top 14. C’est ainsi que dans ses rangs, Montauban devrait aussi voir arriver Nafi Ma’afu, le solide 2ème ligne américain de Biarritz.

Deux belles recrues avant d’en accueillir d’autres en vue du Top 14 ?