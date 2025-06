Coupe du monde U20. Akrab, Brau-Boirie, Taccola ou Mézou : quels hommes pour affronter l'Espagne ? La compo probable des Bleuets

À quelques jours, du premier match de la Coupe du monde en Italie, Cédric Laborde jauge une dernière fois ses hommes. Voici la composition probable pour démarrer fort.

Les Bleuets entament leur compétition le dimanche 29 juin à 18h00 (heure française) face à l'Espagne. Contre une équipe qu'ils ont largement battue l'année dernière, lors de la Coupe du monde, les Bleuets voudront entamer de la meilleure des manières le tournoi, avec l'équipe la plus compétitive possible. Voici la composition probable.

En première ligne, pas de surprise attendue, Cédric Laborde devrait aligner les 3 joueurs qu'il a titularisés à chaque match du 6 Nations : Samuel Jean-Christophe, Lyam Akrab, et Mohamed Megherbi.

Dans la cage, Corentin Mézou devrait être logiquement installé, certainement aux côtés de Bartholomé Sanson. Un doute subsiste sur ce dernier tout de même, en concurrence avec Charles Kante Samba. TRANSFERT. TOP 14. 3 recrues de plus au RCT ? Des noms circulent

Deliance capitaine ?

À la troisième ligne, Antoine Deliance et Elijah Ibsaiene devraient se positionner respectivement en n°6 et n°8. La place à l'autre aile de la troisième ligne devrait se jouer entre Noa Traversier et Baptiste Britz, même si le premier parait avoir un léger avantage, ayant plus joué que son compère avec les Bleuets.

On devrait également retrouver le capitaine de l'équipe de France à ce poste. S'il a été alterné entre Mézou et Déliance durant le 6 Nations, le troisième ligne semble être le favori, ayant été désigné capitaine lors des matchs importants contre l'Angleterre et l'Écosse. Jelonch out, Barassi in : les 5 finalistes du Top 14 qui (devraient) rejoindre le XV de France face aux All Blacks

Brau-Boirie et Taccola au centre

Peu de surprises à la charnière, Baptiste Tilloles et Diego Jurd devraient prendre à leur compte le jeu, même si Simon Daroque, pourrait avoir une carte à jouer à la mêlée. Le Toulousain a fait des entrées remarquées en professionnel durant la deuxième partie de saison.

Au centre, le XV de France dispose d'un choix de roi. Entre Fabien Brau-Boirie, Robin Taccola, Semeli Daunivucu et Lucas Vignères, les Bleuets disposent de 4 joueurs très talentueux. Cédric Laborde pourrait tout de même associer Brau-Boirie et Taccola au centre, profitant de la puissance et de la tonicité de Daunivucu en sortie de banc.

Le triangle arrière semble désigner, avec Xan Mousquès et Jon Echegaray, ce dernier terminant la saison de manière époustouflante. Nolann Donguy devrait revêtir le n°14, à moins que Tom Levêque ne lui soit préféré.