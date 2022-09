RUGBY. Dupont + capitaine = gagne ? Le calcul simple d’Imanol Harinordoquy

Ce vendredi 9 septembre et pour Rugbyrama, Imanol Harinordoquy a donné ses arguments qui feraient d’Antoine Dupont un bon capitaine pour les Bleus.

Il reste encore du temps, mais le débat pour savoir qui sera capitaine du XV de France avant la Coupe du monde est déjà lancé. D’un côté, les pro-Dupont et d’un autre les pro-Ollivon. Au fond, on retrouve tout un tas d'amateurs prêts à défendre leur joueur de cœur. Un débat futile tant la réponse sera seulement décidée parmi un comité restreint dans une salle aux néons haletants de Marcoussis. Mais qui laisse émerger ces commentaires aux quatre coins des raisons sociaux : “On n'en parle pas, mais [insérez joueur charismatique de votre choix] serait un super capitaine.” Ce débat aura au moins le mérite de rappeler l’incroyable vivier possédé par la France sur et en dehors du terrain. Pour rappel, Jules Plisson était capitaine il y a quelques années et Vahaamahina l’avait été sans même le savoir en novembre 2019. Bref, beaucoup de chemin parcouru qui amène beaucoup de débats. FRANCE. RUGBY. ‘‘En mon absence, Cros et Jelonch ont été extraordinaires” affirme Charles Ollivon



Parmi les amateurs de rugby, certains ont foulé le pré avec grâce et efficacité (celle d’une biche ou d’une moissonneuse batteuse, peu en importe) et ont par conséquent un droit de parole privilégié. Pour Imanol Harinordoquy, l’ancien troisième ligne international rentre dans la prestigieuse liste des “On se tait et on écoute !” quand il s’agit de commenter le rugby français. Ainsi, dans l’émission Arrêt-Buffet, proposée par nos confrères de Rugbyrama, l’ancien international commente ceci au sujet du possible capitanat de “Toto” Dupont :

Antoine Dupont a fait plus que répondre présent. Être capable de monter le curseur quand on endosse ce rôle de capitaine, ce n'est pas donné à tout le monde. Parfois, un joueur très performant peut être inhibé par la pression supplémentaire du capitanat. Aujourd’hui, c’est peut-être moins important de se concentrer autant sur le rôle de capitaine. Cependant, un capitaine incarne toujours quelque chose. Antoine Dupont, lui, incarne la gagne et ça, c’est important vis-à-vis de ses coéquipiers. Ça donne de la légitimité au capitaine.”

Enlevez Toto et on revient à zéro ?

Derrière ses arguments pertinents, la question est de savoir si Antoine Dupont inspire réellement “la gagne” depuis son affirmation en Bleu. Il sera compliqué de comparer son taux de victoire à celui de Charles Ollivon tant les blessures ont pénalisé la carrière du Basque. Alors, est-ce que Dupont est synonyme de gagne ? La saison dernière, Antoine Dupont a joué 30 matchs toutes compétitions confondues, en Bleu et avec le Stade Toulousain. Sur ses 30 apparitions, il a remporté 22 matchs. Une fois arrondi, son taux de victoire est de 75% de matchs gagnés. Un nombre qui augmente très légèrement si l'on ne compte que les rencontres où il a été titulaire. Sans lui, l’équipe a souvent sombré la saison passée. Ainsi, le taux de victoire d’une équipe sans Dupont est d’environ 42%. Un écart sensiblement important qui pourrait faire peur aux premiers abords... Antoine Dupont, 4e personnalité la plus influente du monde du rugby, un Français à la première place



Mais le rugby est un sport collectif, et un seul homme ne peut être la cause de tous les maux d’une équipe. À l’inverse, difficile de penser qu’Antoine Dupont est à lui seul la raison unique ou providentiel de la réussite récente des Bleus. Par exemple, les tristes résultats sans le Ministre de l’Intérieur s’expliquent par la période compliquée connue par un Stade Toulousain, privé de ses internationaux, en hiver. Une donnée qui peine à représenter la réussite potentielle d’une équipe avec ou sans Antoine Dupont. De la même manière, un XV de France amputé de son facteur X est allé en finale de l'Autumn Nations Cup, a gagné en Australie et a battu deux fois le Japon sur ses terres. Sauf preuve du contraire, il faudra donc espérer que le capitanat de Dupont soit bel et bien source de victoire. Heureusement, ce dernier a toujours répondu présent lors des dernières saisons sous les maillots Bleu ou bien rouge et noir. Espérons qu’il soit toujours présent dans un an pour confirmer la bonne dynamique.