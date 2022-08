Antoine Dupont, 4e personnalité la plus influente du monde du rugby, un Français à la première place

Le demi de mêlée de Toulouse Antoine Dupont, meilleur joueur du monde en 2021, arrive en 4e des 50 personnes les plus influentes du rugby mondial.

Le très sérieux magazine Rugby World a dévoilé sa liste biennale des 50 personnes les plus influentes du rugby mondial. Et c'est le président de la Fédération française de rugby et vice-président de World Rugby Bernard Laporte qui a été classé à la première place. "Il est lunatique, controversé, mais avec lui, les choses avancent", rapporte RugbyPass. Le demi de mêlée de l'équipe de France et de Toulouse Antoine Dupont, meilleur joueur du monde en 2021, arrive en 4e. Notez que la France est la deuxième nation la plus présente dans ce Top 50 avec sept représentants. Ce qui la place juste derrière l'Angleterre (11). En effet, l'entraîneur actuel le plus influent est le Français Fabien Galthié (7e), onze places devant le sélectionneur anglais Eddie Jones (18e), et l'Irlandais Andy Farrell, qui a fait son entrée au 25e rang. Aux 2e et 3e places, on trouve le boss du fonds d'investissement CVC ainsi que le patron du Tournoi des 6 Nations. Il faut préciser que "les administrateurs représentent un peu moins de la moitié du Top 50 : 46%, loin devant les 14% de joueurs et 12% d'entraîneurs", ajoute RugbyPass.