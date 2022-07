RUGBY. VIDÉO. Il vous manque ? Voici une compilation d’Antoine Dupont dans ses œuvres

Auteur d’une saison de grande qualité, le demi de mêlée français s’est illustré à plusieurs reprises cette saison.

Que l’exercice 2021/2022 aura été bon pour Antoine Dupont. Lui et l’intégralité du groupe France auront “ramené la coupe à la maison” comme disent certains. Vainqueur du Grand Chelem avec les Bleus, il a également connu sa première victoire face aux All Blacks en novembre. Une performance suivie par deux titres personnels, celui de meilleur joueur du Tournoi des VI nations et de meilleur joueur du monde. Côté club, l’embellie a été moins marquée que les dernières années. Collectivement, le groupe toulousain a souvent pêché, on peut cependant rappeler la remarquable prestation du joueur face à Cardiff en Coupe d’Europe durant l’hiver. VIDÉO. Top 14. Quand Antoine Dupont faisait le bonheur du Castres OlympiqueAlors aujourd’hui, afin de vous apporter votre petite dose de bon rugby (mais pas que), on vous propose de contempler ce montage regroupant les meilleures actions d’Antoine Dupont. Et comme 2-3 minutes ne suffisaient pas, c’est bien 12 minutes qui sont proposées par le youtubeur Andrew Forde. Une vidéo à consommer sans modération.