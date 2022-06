VIDÉO. Top 14. Quand Antoine Dupont faisait le bonheur du Castres Olympique

Ce vendredi, le Stade Toulousain affrontera en demi-finale le Castres Olympique, l'ancien club de l'actuel meilleur joueur du monde, Antoine Dupont.

Ce vendredi soir, le champion de France en titre, le Stade Toulousain, défiera le premier du championnat, le Castres Olympique. Un derby qui s'annonce rude, entre deux équipes qui visent le Stade de France. Pour ce faire, les Rouges et Noirs pourront s'appuyer sur leur demi de mêlée et actuel meilleur joueur du monde, Antoine Dupont. En très grande forme ces derniers temps (6 essais lors de ses 7 dernières rencontres), le joueur de 25 ans retrouvera donc son ancien club, avec lequel il a disputé 3 saisons. Car oui, avant de faire le bonheur du Stade Toulousain, Antoine Dupont a régalé les supporters castrais ! Arrivé à l'âge de 18 ans au CO, celui-ci a tout de suite ébloui par ses qualités de vitesse et sa vision de jeu. Ses performances ont notamment attiré le XV de France, mais aussi le Stade Toulousain, qu'il rejoindra à l'été 2017. Au total, Dupont a disputé 62 matchs sous le maillot de Castres (dont 19 titularisations) et a inscrit 9 essais.

RUGBY. Top 14. Castres a-t-il prévu un plan anti-Antoine Dupont pour la demie ?Un joueur qui a pris une autre dimension avec le Stade Toulousain, au point de devenir aujourd'hui le meilleur joueur du monde. Sa performance sera particulièrement scrutée en demi-finale, que ce soit par les supporters mais aussi par ses adversaires du jour. Mais en attendant le match de vendredi, faisons donc un petit voyage dans le temps, afin de redécouvrir les meilleures actions d'Antoine Dupont sous le maillot du Castres Olympique. Et même à cette époque, "Toto" martyrisait déjà les défenses adverses avec son fameux raffut dévastateur...

