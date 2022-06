VIDÉO. STADE TOULOUSAIN. Pour Dupont, Castres est un ennemi qu’il ‘‘connaît très bien’’

Au micro de Canal +, Antoine Dupont a évoqué le futur face au Castres Olympique en demi-finale de Top 14.

Sans grand discours, Antoine Dupont a abordé la prochaine rencontre face au Castres Olympique à Nice le 17 juin prochain. Après une victoire sérieuse face aux champions d’Europe rochelais, ils iront donc défier le leader du Top 14 pour un “derby” délocalisé dans le Sud-Est. Au micro du Canal Rugby Club, il décrit son sentiment avant cette rencontre fatidique du dernier carré : “On va déjà récupérer. On pourra ensuite s’appuyer sur ce qu’on a fait aujourd’hui (face au Stade Rochelais). Parce qu’il y a beaucoup de positif, même s'il faudra enlever les 10 dernières minutes, car on aurait pu se faire peur. Mais voilà, Castres, c’est un ennemi qu’on connaît très bien, qui va nous attendre, qui est rôdé et qui n’est pas leader par hasard.” VIDEO. Top 14. Antoine Dupont à la conclusion de la percée monumentale d'Arnold

Auteur d’une performance de haut niveau, Antoine Dupont a, encore une fois, ébloui son monde. Avec 85 mètres parcourus sur 10 courses ballons en mains (record chez les Toulousains), il a constamment placé son équipe dans l’avancée, selon des statistiques ESPN Scrum. Ensuite, il est questionné sur la préparation de la prochaine échéance. Face aux consultants du CRC, il répond : “On ne s’était pas du tout projeté (sur une qualification en demie). Donc là, on va recevoir le planning dans la soirée. Mais on sait qu’on ne va pas faire grand-chose sur une semaine de phase finale. On va juste régler quelques petits détails. De toute manière, on ne peut rien inventer en une semaine.”