RUGBY. Top 14. Castres a-t-il prévu un plan anti-Antoine Dupont pour la demie ?

Ce vendredi soir, Toulouse et Antoine Dupont retrouvent Castres en demi-finale du Top 14. Au CO, on sait que de quoi est capable le demi de mêlée.

RUGBY. DEMI-FINALE. Castres est-il pour la première fois favori face à Toulouse ?Vendredi soir, Toulouse va retrouver Castres en demi-finale du Top 14. Une affiche en mode David contre Goloiath qui ravit les supporters. Il existe une petite rivalité régionale entre les deux clubs, laquelle a notamment été exacerbée par les départs de talents castrais vers Ernest-Wallon. On pense à Anthony Jelonch, débarqué cette saison depuis le CO. Mais surtout à Antoine Dupont, qui, avant de faire le bonheur de Toulouse, avait explosé dans le Tarn. À Castres on sait très bien de quoi est capable le demi de mêlée du XV de France. Il l'a encore montré en barrage face à la Rochelle avec deux actions de grande classe qui ont permis aux Toulousains de prendre l'ascendant sur les Rochelais. Via RMC, l''entraineur adjoint de Castres David Darricarrère n'a pas caché avoir été impressionné par le numéro 9. Qui ne l'aurait pas été ?

Antoine Dupont m'impressionne toujours, par son niveau de jeu. Il plane sur le championnat et le rugby mondial. C'est un joueur exceptionnel, on le sait après mettre un plan sur Antoine Dupont, ça serait se mettre une balle dans le pied parce qu'il y a tellement de bons joueurs autour de lui. C'est le facteur X du rugby mondial, il sait tout faire, il est capable de tout faire et sent le rugby. Il joue toujours à un très haut niveau mais il y a de la qualité partout à Toulouse, ce serait dangereux de faire un plan contre lui.

Darricarrère sait que ce serait réducteur de se focaliser uniquement sur Dupont quand on voit l'effectif du Stade Toulousain. On a vu au tour précédent que des éléments comme Ramos, Arnold, Tolofua ou encore Ntamack ou Ahki pouvaient être dangereux si on ne les surveille pas. Si Castres a l'avantage de la fraicheur physique, Toulouse possède un groupe, et notamment un banc, qui peut faire la différence dans ce grand rendez-vous. Vendredi soir, ce sont deux collectifs très solides qui vont s'affronter. Bien malin celui qui pourrait pronostiquer le nom du vainqueur. Sachez cependant que la finale du Top 14 a toujours vu s'affronter au moins l'un des deux clubs classés aux deux premières places à l'issue de la phase régulière.