TOP 14. Une finale Toulouse vs UBB ? Impossible selon cette statistique !

Ce week-end, Bordeaux et Toulouse affronteront les deux premiers du championnat, pour tenter de décrocher leur billet en finale de Top 14.

Le week-end passé, le Stade Toulousain et Bordeaux ont régalé le rugby français, remportant des victoires impressionnantes face à de grosses écuries du championnat (La Rochelle et le Racing 92). Des succès qui leur permettent aujourd'hui d'être toujours dans la course au bouclier de Brennus. Pour ce faire, le champion en titre, Toulouse, affrontera son meilleur ennemi le Castres Olympique, tandis que l'UBB défiera une équipe de Montpellier très solide. Deux rencontres qui s'annoncent tout aussi âpres que serrées. Et même si Bordeaux et Toulouse ont impressionné lors de leur barrage, une finale entre ces deux formations semble (très) compliquée, du moins au vu des années précédentes...

En effet, si le Stade Toulousain et l'UBB arrivaient à se qualifier en finale, cela serait une première dans l'histoire du Top 14 ! Instauré en 2005, ce format comprenant 14 équipes a connu plusieurs types de phases finales. Tout d'abord, seuls les 4 premiers étaient concernés. Puis, il y eut l'instauration des barrages entre le 3ème et le 6ème de la phase régulière, ainsi qu'entre le 4ème et le 5ème. Les vainqueurs étant qualifiés en demi-finale. Et en 16 années d'existence, le Top 14 a toujours accueilli soit le premier, soit le deuxième du classement en finale (voire les deux) ! Une statistique assez folle, qui nous démontre l'avantage qu'ont les équipes de finir dans les 2 premiers. Pour preuve, les deux dernières finales se sont disputées entre les deux premiers de la saison régulière (Toulouse vs La Rochelle, et Toulouse vs Clermont). Autrement dit, la logique de la saison régulière est toujours plus ou moins respectée, en tout cas pour l'une des deux équipes. Vous l'aurez compris, voir le Stade Toulousain (4ème) face à Bordeaux (3ème) en finale de Top 14 le 24 juin prochain serait donc une première historique ! Une chose est sûre, ces demi-finales s'annoncent passionnantes à bien des égards...

