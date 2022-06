RUGBY. DEMI-FINALE. Castres est-il pour la première fois favori face à Toulouse ?

Premier à l'issue de la phase régulière de la saison, peut-on considérer Castres comme favori face à l'ogre qu'est le Stade Toulousain ?

Pour la première fois depuis l'instauration de la poule unique, Toulouse va affronter Castres en phase finale, en ayant terminé moins bien classé que son adversaire. En 2010, 2012 et 2018, le Stade avait systématiquement fini au-dessus du CO au classement, avant de le retrouver en barrage ou demi-finale du championnat. En position de premier, les Castrais arrivent avec un statut à assumer, et ce, paradoxalement face au double champion de France en titre.

TOP 14. Une finale Toulouse vs UBB ? Impossible selon cette statistique !Comme de bons tennismen, Toulousains et Castrais se renvoient la balle lorsque la question sur le favori de la rencontre leur est posée. Ugo Mola et Pierre-Henry Broncan, entraineurs principaux respectivement du Stade et du CO, ne veulent pas assumer ce statut à quelques jours de la demi-finale. "S’ils veulent se faire passer pour des petits, ça va être compliqué", expliquait ce premier en conférence de presse en évoquant Castres. Réponse du principal intéressé sans appel dans une interview du Midi Olympique : "On a déjà tout dit, tout lu et tout écrit sur cette équipe formidable. Elle est menaçante dans tous les secteurs de jeu". Alors que les joutes verbales s'enchainaient il y a quelques saisons encore lorsque les deux équipes s'affrontaient, les deux protagonistes ne tarissent pas d'éloge l'un l'autre. L'entraineur toulousain de surenchérir :

C’est une équipe qui est toujours là et je trouve que son niveau de reconnaissance est toujours relatif, pour une ville de 40 000 habitants. Quand je vois les caisses qu’on fait sur les 8 ou 9ᵉ du championnat, Castres est premier et on n’en fait pas des caisses. Pourtant, ils méritent bien plus d’égard que ce que l’on parle d’eux. Ils ont un effectif à plein, il va falloir s’accrocher comme d’habitude et pour espérer la victoire il faudra un grand Stade Toulousain.

Un partout balle au centre. Personne n'endossera l'habit de favori pour cette première demi-finale. Ugo Mola, en bon disciple de Guy Novès, ne lésine pas pour glorifier Castres. Tandis que Pierre-Henry Broncan s'inscrit dans le refrain où les Dupont, Ntamack, Marchand, etc, sont constamment adorés. Les Tarnais, connus pour être les tombeurs des grosses écuries en phase finale, sont surveillés de près. Toulouse, imprévisible grâce à sa charnière, est également capable de tout sur une action d'éclat et un ballon anodin qui termine dans l'en-but quelques secondes plus tard.

RUGBY. Ne cherchez pas : c'est Castres qui sera champion de FranceDans l'imaginaire collectif, il serait ainsi tentant de considérer le club le plus titré d'Europe comme le naturel favori. Mais avec la fatigue accumulée durant toute la saison (Coupe d'Europe, cadres titulaires avec les Bleus), les blessures et absences de marque, un jeu peut-être moins flamboyant que l'année dernière, et un adversaire coriace habitué aux rencontres serrées et au couteau, pour une fois peut-être, c'est le "petit" Castres qui sera considéré comme favori face au "grand" Toulouse. VIDEO. Top 14. Antoine Dupont à la conclusion de la percée monumentale d'Arnold