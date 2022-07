VIDEO. Le vol impressionnant à plus de 300 km/h d'Antoine Dupont avec la patrouille de France

Le demi de mêlée a survolé Paris et les Champs Élysées lors du 14 juillet à bord d'un Alphajet de la Patrouille de France. Un moment riche en émotion.

VIDÉO. En mode bleu blanc rouge, Antoine Dupont s'envoie en l'air avec la Patrouille de FranceOn a tous vu les photos cette semaine. Place à la vidéo. Ce 14 juillet, à l'occasion de la fête nationale, Antoine Dupont a eu le privilège d'embarquer avec la Patrouille de France. Le demi de mêlée a survolé Paris et surtout les Champs Élysées lors du célèbre défilé. Un rêve de gosse pour le demi de mêlée des Bleus. Sachez que durant ce vol en Alphajet, qui peut voler jusqu'à une vitesse de 994 km/h, les avions évoluent à des vitesses comprises entre 300 et 600 km/h. De quoi serrer les fesses à moment de passer au-dessus de la plus belle avenue du monde. À le voir sur les images, Dupont a plutôt bien géré les sensations. Pas de vomi à l'horizon ni de perte de connaissance pour le Toulousain. Une bonne reconnaissance avant, on l'espère, un défilé en bus après la Coupe du monde 2023.

Dupont serein après son vol.