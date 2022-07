VIDÉO. En mode bleu blanc rouge, Antoine Dupont s'envoie en l'air avec la Patrouille de France

À l’occasion de la fête nationale, Antoine Dupont s’est envolé avec la Patrouille de France au-dessus des Champs-Élysées.

Il était déjà le plus bel artiste du ballon ovale sur le plancher des vaches, désormais Antoine Dupont s’exporte dans les airs. Et cette occasion, le Meilleur joueur du monde World Rugby 2021 ne la doit pas au hasard. Ainsi, c’est à l’occasion de l’habituel défilé militaire du 14 juillet que le numéro 9 du Stade Toulousain. Il a pu ainsi survoler l’avenue la plus célèbre du monde au-dessus des nombreux spectateurs venus pour l’occasion. Selon L’Équipe, l’international français est même devenu “le premier rugbyman à participer aux festivités du 14 juillet à bord de l'Alpha jet de la Patrouille de France.” 14 JUILLET. Le sélectionneur des Bleus décoré de la Légion d'HonneurCependant, il n’était pas le seul amateur du ballon ovale à se présenter pour le défilé de la Fête Nationale. En effet, la joueuse de l’équipe de France féminine de Rugby à 7 Jade Ulutule était présente. En sa qualité de vice-championne olympique lors des JO de Tokyo, elle était accompagnée de huit autres athlètes olympiques et paralympiques. L’intérêt était de mettre en avant les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris durant l’été 2024.

🇫🇷 Afin de mettre en lumière les Jeux de @Paris2024, une délégation de sportifs médaillés olympiques et paralympiques, dont notre capitaine de #France7 @JadeLePesq, ont défilé en ce #14Juillet ! Fierté ! #fetenationale 🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/mxE9wWzIr3 — France Rugby (@FranceRugby) July 14, 2022

Pour être au rendez-vous, le capitaine du XV de France s’est élancé de la base aérienne 107 de Villacoublay, dans les Yvelines. Avec un décollage prévu à 10 heures, il était accompagné des meilleurs pilotes de l'armée de l'air française. Pour Rugbyrama, il a donné ses impressions :

La Patrouille de France, c’est quelque chose de légendaire à mes yeux. Alors, le jour où un ami qui connaissait certaines personnes de l’armée de l’air m’a demandé si ça pouvait me brancher de voler avec elle, j’ai dit « oui » tout de suite. Et puis, ce défilé est un symbole fort de notre nation, de la République, de la France. Avoir pu les rejoindre sur un tel évènement fut un immense honneur. [...] Enfant, jamais, je n’aurais pu m’imaginer vivre un jour une telle expérience. On parle souvent des inconvénients de la notoriété, mais elle donne aussi accès à des choses assez incroyables…”