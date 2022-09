Des exploits, des jeunes talents, l'Uruguay a marqué la Coupe du monde de rugby à 7

En terminant 10e de la Coupe du Monde de rugby à 7, les Teros ont placé l'Uruguay sur l'échiquier du Sevens. Une progression qui sème des promesses.

Le rêve continue pour la Céleste, après s'être offert une place dans le circuit mondial il y a quelques semaines, les Uruguayens ont terminé à la dixième place de la coupe du monde de rugby à 7 qui se déroulait au Cap le week-end dernier. Une place qui est tout simplement la meilleure prestation de l'équipe dans l'histoire. En effet, avant l'édition sud- africaine, l'Uruguay avait participé à six coupes du monde de seven (2005, 2009, 2013, 2018) sans jamais dépasser la 19e place. Cette édition marque peut-être le début d'une nouvelle ère pour la nation sud-américaine qui présentait une équipe relativement jeune avec 25,5 ans de moyenne d'âge.

Amaya serial-marqueur, Etcheverry meilleur plaqueur

Après une première victoire contre Hong-Kong (19-7) au premier tour, les Uruguayens ont perdu face à l’Australie (0-35) en 8e de finale. La Céleste a par la suite brillé lors des matchs de classement battant deux habitués du circuit : le Canada (19-12) et les États-Unis (21-19). Pour le capitaine Diego Ardao et ses hommes, la coupe du monde s’est soldée par une défaite face à l’Angleterre (5-28). Une performance historique qui porte le nom d’un collectif soudé porté par quelques individualités. La première en la personne de Baltazar Amaya (23 ans) qui a terminé deuxième meilleur marqueur du mondial avec 5 réalisations. Habitué au rugby à XV sous les couleurs de Peñarol, l’arrière polyvalent a mis le feu à quelques défenses sur la pelouse du Cap. Mais Amaya n’était pas seul et un autre joueur de la Céleste à sortir le bleu de chauffe pour tirer son équipe vers le haut. Il s’agit de Felipe Etcheverry (26 ans), meilleur plaqueur de la compétition (13 plaquages). Lui aussi arrière, il s’est démené en défense pour dresser les barbelés. Des joueurs prometteurs, évoluant dans les divisions sud-américaines, dirigés par l’ancien ailier international uruguayen Ivo Dugonjic.

XV et VII développement conjoint ?

Si le rugby à 7 uruguayen progresse et va continuer à apprendre en participant au circuit mondial du Sevens cette saison, Los Teros n’ont pas pour autant délaissé le rugby à XV. Après une première coupe du monde en 2019 auréolée d’une victoire face aux Fidjiens 30- 27 en phase de poule, la Céleste sera l’année prochaine au rendez-vous en France. Placé dans le groupe D, l'Uruguay affrontera le Pays de Galles, l’Australie, la Géorgie et… les Fidji. Reste à voir si certains membres du seven seront de la partie.