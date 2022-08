VIDEO. En excès de vitesse, Nelson Épée prend le périphérique pour déposer la défense anglaise

Pour la dernière étape du World Sevens Series, Nelson Épée s'est offert l'essai du week-end. La France termine 9ème de l'étape, 7ème du classement général.

Ce week-end à Los Angeles, se jouait le dernier tournoi de l'année du HSBC Sevens, comprenez du circuit mondial à 7. Malheureusement, la France n'a pu se hisser qu'à la 9ème place, la faute à une phase de groupes très difficile lors de laquelle elle s'est inclinée d'un cheveu face à l'Irlande (14 à 12) avant de céder en deuxième période face aux Fidji. Pour autant, les Tricolores ont une nouvelle fois montré d'excellentes choses, à 15 jours de la coupe du Monde qui se jouera au Cap, notamment lors des matchs de classement ce dimanche. Varian Pasquet ou Nisié Huyard ont par exemple détonné, tandis que JP Barraque a carburé pour son retour à 7. Et Nelson Épée, le facteur X de cette équipe, alors ?

Vidéo. France Sevens. L'incroyable essai de 95 mètres des Bleus pour la médaille de bronze

Un peu moins en vue lors de la journée de samedi, le Toulousain sort tout de même d'un tournoi de belle facture. Dans la cité des anges, le joueur de 21 ans a encore planté 5 essais, lui permettant de finir la saison avec 38 réalisations au compteur, soit le 4ème meilleur marqueur de l'année. Et puis, pour le régal des yeux, le sprinteur français a certainement marqué l'un des essais du week-end, sur la cote ouest américaine. Comment ? Grâce à ses cannes de feu, bien sûr. Face à l'Angleterre, celui qui a déjà été flashé à 38,2km/h a littéralement déposé le capitaine anglais Tom Mitchell, pourtant pas réputé pour être le joueur le moins rapide du circuit, malgré ses 33 ans. Au départ de l'action, notez le superbe travail d'Huyard, dont le passage de bras est tout simplement splendide. Et que dire ensuite de l'action d'Épée qui, voyant la ligne de touche se rapprocher, distille un coup de pied rasant parfait pour contourner le numéro 6 anglais via l'extérieur du terrain.

VIDEO. SEVENS. À près de 40km/h, le Toulousain Nelson Épée foudroie les défenses à Vancouver

Sa vitesse exceptionnelle faisait le reste et le rebond, parfait, lui offrait l'une de ses plus belles réalisations de la saison. Le tout à plus de 35km/h...