VIDEO. SEVENS. À près de 40km/h, le Toulousain Nelson Épée foudroie les défenses à Vancouver

Samedi en poules, Nelson Épée a déposé toute la défense argentine sur 100 mètres. Ce qui a aidé France 7 à atteindre les quarts à Vancouver, avant de tomber.

En ce lundi de Pâques, vous êtes probablement en train de vous faire dorer la pilule au soleil, le ventre plein comme un oeuf (en chocolat). Profitez, vous avez bien raison ! Mais pour vous faire digérer plus vite le barbeuc de la veille et vous confirmer que vous êtes probablement encore en surcharge pondérale , on vous propose un peu de 7. Et pas n'importe lequel, mais plutôt l'étape du World Series de Vancouver, où le Toulousain Nelson Épée à fait des ravages et des excès de vitesse.

D'emblée, face aux futurs gagnants argentins, l'ailier de 21 ans a fait parlé la poudre. Sur un ballon rapidement écarté sur les extérieurs par ses coéquipiers, le numéro 7 des Bleus a d'abord contrôlé le premier défenseur sur les cannes, avant de remettre un coup de gaz à l'approche du dernier, et de littéralement déposer les deux Pumas pour un essai de 95 mètres. Quel sprint ! Notez aussi que le natif de Saverdun a remis ça face aux champions olympiques fidjiens, en déposant son vis-à-vis Terio Tamani dans le couloir des 15 mètres. Un ballon de récupération donné à Épée, ça fait généralement essai...

Bip Bip 😱🚀

Malgré les cannes de folie de Nelson Epee, les Bleus s’inclinent 24-21 face au @fijirugby … #HSBC7s | #Canada7s pic.twitter.com/TCAQ0Iqqmg — World Rugby FR 🇫🇷 (@WorldRugby_FR) April 17, 2022

Ce qui n'a pas permis au 7 de France de s'imposer, chutant de 3 petits points (24 à 21) en quart de finale face aux Fidjiens, après des phases de poule parfaites. Au final, les coéquipiers de Stephen Parez terminent 7ème de l'étape canadienne. Prochain rdv à Toulouse, les 20 et 21 mai.

