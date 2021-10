Rugby à 7. Toulouse accueillera une étape des World Rugby Sevens Series 2022

Le calendrier des World Rugby Sevens Series 2022 a été dévoilé ce mardi. Malaga et Séville en Espagne, ainsi que Toulouse en France ont été retenues.

Mauvaise nouvelle pour les équipes de France à 7 privées de Tournoi au CanadaWorld Rugby a dévoilé ce mardi le calendrier des World Rugby Sevens Series 2022. La France accueillera deux étapes, une masculine et une féminine. C'est Toulouse qui a été retenue, notamment pour l'ultime tournoi de la saison féminine du 20 au 22 mai. C'est le stade Ernest Wallon qui sera le théâtre de ces matchs spectaculaires puisque le Stade Toulousain sera en déplacement à Brive lors de la 25e journée de Top 14. L'étape masculine aura lieu au même moment, mais il s'agira de l'avant-dernier tournoi de la saison. Avant cela, les équipes de France ont rendez-vous à Dubaï lors d'un double week-end les 26/27 novembre puis les 3/4 décembre. Pour la première fois de l'histoire, le rugby à 7 s'exportera ensuite en Espagne du côté de Malaga puis de Seville en janvier 2022. Deux étapes qui remplacent celle généralement programmées à Sydney (Australie) et à Hamilton (Nouvelle-Zélande).

Par la suite, les hommes prendront la direction de Vancouver puis de Los Angeles avant le célèbre tournoi d’Hong Kong du 1 au 3 avril. Ce dernier avait été annulé l'an passé tout comme l'étape de Singapour. Les sélections masculines s'y rendront cette année tandis que les féminines ont rendez-vous à Langford au Canada fin avril. Les World Rugby Sevens Series 2022 se termineront à Londres pour les hommes les 28 et 29 mai et donc à Toulouse chez les femmes une semaine plus tôt. Pour rappel, France 7 Féminines reste sur une médaille d'argent historique au JO de Tokyo cet été. Les hommes n'étaient pas parvenus à se qualifier. 2022 se terminera par la Coupe du Monde de Rugby à Sept au Cap du 9 au 11 septembre.