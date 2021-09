Mauvaise nouvelle pour les équipes de France à 7 privées de Tournoi au Canada

Les équipes de France de rugby à 7 ne se rendront pas Canada pour participer aux étapes de Vancouver et d’Edmonton pour les World Rugby Sevens Series.

"Les équipes masculines et féminines sont dans l’incapacité de participer à la compétition du HSBC Canada Sevens", a indiqué la Fédération française de rugby dans un communiqué. Une fois de plus, la Covid vient perturber la saison des Tricolores. Mais cette fois-ci, c'est un problème entre les législations française et canadienne qui est à l'origine des perturbations côté bleu. En effet, elles n'adoptent pas les mêmes conditions d’un schéma vaccinal complet, aussi "il est rendu impossible pour une partie des joueurs, des joueuses et des membres de l’encadrement d’entrer sur le territoire national canadien sans être soumis à une période de quarantaine." En France, une personne rétablie de la Covid n'a besoin que d'une seule dose pour disposer d'un schéma vaccinal complet. Il lui faut alors patienter six mois pour avoir une seconde dose.



Au Canada, une dose ne suffit pas pour une personne ayant eu la Covid. "Deux doses de vaccins sont obligatoires pour être exempté de la quarantaine". Or, aucune période de quarantaine n'est dans le cadre de l’organisation du tournoi rendant impossible cette hypothèse alternative. Face à cette situation, et malgré des discussions, il a donc été décidé que les équipes de France n'iront pas au Canada pour les étapes de Vancouver et d’Edmonton dans le cadre des World Rugby Sevens Series. Un coup dur pour les Tricolores puisque la saison avait déjà été particulièrement raccourcie. Le tournoi de Cape Town a été annulé tout comme celui d'Hamilton et de Sydney. Sans oublier le mythique Hong Kong Sevens et le Singapore Sevens. On devrait retrouver les équipe de France du côté de Dubaï dans prochaines semaines lors d'une double étape. Pour rappel, les joueuses de France 7 ont été médaillées d'argent au Japon.