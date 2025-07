Après 133 caps, cette légende du rugby anglo-saxon rêve de Top 14 !

Après une carrière d’une quinzaine d’années en Irlande, Conor Murray souhaiterait découvrir le Top 14 pour un ultime défi.

On savait que le demi de mêlée irlandais Conor Murray voulait s’offrir une dernière expérience à 36 ans. Retraité de la sélection irlandaise, il a aussi fait le choix de quitter le Munster, son club de cœur. Mais alors, où le numéro 9 iconique de l’Irlande pourrait-il retomber dans les semaines à venir ?

Selon Rugby Pass, Conor Murray aurait jeté son dévolu sur le Top 14. En effet, le demi de mêlée souhaiterait continuer à haut niveau pour la saison à venir, voire plus encore. Pour l’instant, il reste en attente qu’un club le contacte et aimerait connaître l’expérience d’une escale dans l’Hexagone.

Dans ce but, l’Irlandais aurait envoyé un message clair aux clubs français : "Venez me chercher", toujours selon Rugby Pass. Pour l’instant, un seul club français aurait songé au profil du joueur, selon les informations rendues publiques. Amateur d’internationaux à la grande renommée et à l’expérience significative, le Racing 92 pourrait se montrer intéressé.

Le Racing 92 intéressé ?

En effet, cette information a été partagée par le Midi Olympique, en avril dernier. Depuis, le média anglophone The Rugby Pod aurait également eu des échos en ce sens. L’écurie francilienne serait intéressée par le profil de Conor Murray, alors que deux de ses demis de mêlée ont quitté le Racing 92. En effet, Nolann Le Garrec et Clovis Le Bail vont respectivement au Stade Rochelais et au RC Toulon.

Si le Racing 92 pourra compter sur l’arrivée du très prometteur Léo Carbonneau (20 ans), une association, voire une rotation, avec Conor Murray pourrait rassurer les dirigeants ciel et blanc. Pour l’instant, rien n’est confirmé en Île-de-France et l’Irlandais pourrait très bien jeter son dévolu sur un autre club, qui aurait les moyens de s'offrir l’international.

Conor Murray : un ancien 9

Conor Murray est l’un des demi de mêlée les plus expérimentés du rugby mondial. Avec 125 sélections en Irlande au compteur, il a disputé quatre Coupes du monde entre 2011 et 2023. De plus, il a remporté cinq Tournois des 6 Nations, dont deux Grands Chelems (2018 et 2023). Présent à chaque édition depuis 2012, il a incarné un niveau de constance rarement vu au plus haut niveau, notamment aux côtés de l’ouvreur Jonathan Sexton.

Sa carrière internationale comprend aussi 8 test-matchs avec les Lions britanniques et irlandais, lors de trois tournées distinctes (2013, 2017, 2021), un exploit rare. Côté club, Conor Murray est fidèle au Munster entre 2010 et 2025. Avec plus de 200 matchs à son actif, il a remporté la Ligue Celte en 2011 et l’United Rugby Championship en 2023. Son engagement et sa longévité font de lui une légende vivante du rugby irlandais.

