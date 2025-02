3 légendes, 372 sélections, la fin d’une ère pour l’Irlande, mais pas pour Conor Murray

Fin d'une ère pour l’Irlande : Peter O'Mahony, Cian Healy et Conor Murray raccrochent le maillot vert après le Tournoi. Mais où rebondira Murray ? Le Top 14 pourrait être une destination…

C'est une page qui se tourne pour le rugby irlandais. Trois figures emblématiques, Peter O'Mahony, Cian Healy et Conor Murray, ont annoncé qu'ils mettront un terme à leur carrière internationale après le Tournoi des 6 Nations masculin. Ces joueurs, piliers du XV du Trèfle, ont marqué de leur empreinte l'histoire du rugby irlandais.

Conor Murray : une nouvelle aventure à l'étranger ?

L'ancien capitaine Peter O'Mahony et le pilier Cian Healy, actuellement le joueur le plus capé d'Irlande, ont décidé de raccrocher les crampons à l'issue de la saison 2024/25. Le demi de mêlée Conor Murray, quant à lui, a choisi de poursuivre sa carrière en explorant des opportunités à l'étranger après la fin de son contrat avec le Munster en juillet.

Murray, pièce maîtresse de l'attaque irlandaise pendant plus d'une décennie, semble encore en avoir sous les crampons malgré ses 35 printemps. Sous contrat avec le Munster jusqu'en juillet, il n'est pas impossible qu'il débarque en Top 14, où son expérience serait un atout précieux.

Un héritage indélébile

Ces trois joueurs laissent derrière eux un héritage riche. O'Mahony, avec ses 112 sélections, a été le capitaine courageux lors de nombreuses batailles épiques depuis ses débuts en test contre l'Italie en 2012. Healy, avec 136 capes, pilier mobile et puissant, avait démarré avec l'Irlande contre l'Australie à Croke Park en 2009.

Murray, avec 124 sélections, a été le métronome de l'équipe, orchestrant le jeu avec une précision chirurgicale aux côtés de Sexton. Formant l'une des charnières les plus efficaces et respectés du rugby moderne depuis ses débuts en test-match contre la France en 2011.

Leur départ marque la fin d'une ère pour le rugby irlandais. "Connaissant chacun des gars, ils se concentreront sur l’obtention d’encore plus de succès cette saison et nous sommes déterminés en tant que groupe à terminer leur carrière avec l’Irlande sur une bonne note lors de ces deux dernières journées", a commenté via le site de la fédération, Simon Easterby, entraîneur en chef par intérim de l’Irlande.

En tête du Tournoi après trois matchs, le XV du Trèfle vise un troisième succès de rang. Ce qui serait une première dans cette compétition. Ils ont bien bien évidemment toujours en course pour le Grand Chelem. Prochain rendez-vous contre la France pour une "finale" qui déterminera très certainement le vainqueur d 6 Nations.