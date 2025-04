RUGBY. À 36 ans, Conor Murray attire l’attention d’un grand club de Top 14 !

Selon le Midi Olympique, le Racing 92 serait intéressé par la signature du demi de mêlée irlandais Conor Murray, qui fêtera ses 36 ans ce week-end.

C’est une nouvelle d’ampleur. Ce jeudi 17 avril, le Midi Olympique relayait une information inattendue. À bientôt 36 ans, Conor Murray aurait réussi à attirer l’attention du Racing 92 qui serait prêt à le signer pour la saison prochaine. Le légendaire demi de mêlée irlandais fêtera son anniversaire ce dimanche 20 avril.

Face à cette nouvelle, la question de l’état de forme de l’international irlandais se pose. Après 15 ans au très haut niveau, la légende du XV du Trèfle et du Munster quittera l’Irlande cet été, après avoir pris sa retraite internationale à la fin du dernier Tournoi des 6 Nations. Devenu remplaçant en club et en sélection, il ne semble plus aussi dominant qu’avant.

De plus, cette arrivée a pour but de compenser le départ de l’homme fort du Racing 92 : Nolann Le Garrec. Le numéro 9 francilien s’en va du côté du Stade Rochelais pour la saison à venir. Toujours selon le Midi Olympique, c’est le jeune Léo Carbonneau (20 ans), venu du CA Brive, qui devrait assurer la relève, alors que le club se renseigne aussi sur l’international australien Jake Gordon (31 ans).

Conor Murray, légende en Irlande

Connu pour son tempérament et son duo iconique avec Jonathan Sexton, le demi de mêlée compte pas moins de 125 sélections avec l’équipe nationale d’Irlande. Sur l’ensemble de sa carrière internationale, Conor Murray n’a jamais dépassé les quarts de finale de la Coupe du monde, mais a remporté le Tournoi des 6 Nations à cinq reprises, soit en 2014, 2015, 2018 (Grand Chelem), 2023 (Grand Chelem) et 2024.

Avec le XV du Trèfle, il a disputé pas moins de quatre Coupes du monde, entre 2011 et 2023. Autre fait impressionnant, Conor Murray a disputé toutes les éditions du Tournoi des 6 Nations depuis 2012. Dans cette même compétition, il n’a raté que 8 petites rencontres en 14 ans, disputant 62 rencontres sur 70 possibles. Sur cette belle soixantaine de matchs, il a été titulaire à 47 reprises.

De plus, il a aussi disputé huit test-matchs avec les Lions britanniques et irlandais dans sa carrière. Il fait partie des rares joueurs qui ont été appelés à l’occasion de trois tournées distinctes de la sélection au maillot cramoisi, en 2013 en Australie, en 2017 en Nouvelle-Zélande et en 2021 en Afrique du Sud.

En dehors de son passif international, Conor Murray est aussi connu pour sa dévotion envers son club de cœur, le Munster. Depuis 2010, le demi de mêlée a disputé plus de 200 rencontres avec la Red Army et a remporté la Ligue Celte en 2011 et l’United Rugby Championship en 2023.

