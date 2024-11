TRANSFERT. TOP 14. Carbonneau au Racing 92, une perte sur le pré, mais une bonne opération financière pour Brive

Léo Carbonneau rejoint les rangs du Racing 92 ! À 20 ans, le demi de mêlée briviste champion du monde U20 signe un contrat de quatre ans. Une belle opération pour les deux clubs et le joueur.

Le Racing 92 continue de préparer l’avenir avec ambition en signant le jeune demi de mêlée Léo Carbonneau pour une durée de quatre ans. Le joueur de 20 ans, actuellement au CA Brive, rejoindra les Ciel et Blanc à partir de la saison 2025-2026. Une arrivée qui marque un tournant pour le club francilien, en quête de jeunes talents pour solidifier son effectif.

Formé à Brive, Carbonneau n’est pas un inconnu dans le paysage du rugby français. Avec plus de 30 matchs disputés en Pro D2 et TOP 14, il s’est rapidement imposé comme un cadre de son équipe. En 2023, il a été sacré Champion du Monde U20 aux côtés de deux Racingmen, Lino Julien et Noa Zinzen, démontrant déjà son potentiel au plus haut niveau.

Un deal gagnant pour Brive

Selon le quotidien La Montagne, le CA Brive recevra une indemnité de transfert avoisinant les 500 000 euros. Une manne financière significative pour un club habitué à composer avec un budget restreint, qui pourra investir dans son développement et sa formation.

Pour le Racing 92, cette signature est stratégique. Avec le départ annoncé de Nolann Le Garrec à La Rochelle, Carbonneau incarnera la relève au poste de demi de mêlée. Sa capacité à gérer les temps forts et à dynamiser le jeu correspond parfaitement aux attentes du staff francilien.

Au-delà de l’aspect financier et sportif, ce transfert met en lumière la montée en puissance des jeunes issus des centres de formation français. Carbonneau est l’exemple parfait d’un joueur qui allie talent, mentalité de leader et expérience internationale.

Une vision à long terme

En sécurisant Carbonneau pour quatre saisons, le Racing 92 affiche une volonté claire : bâtir une équipe compétitive sur le long terme. Ce choix s’inscrit dans une stratégie qui allie jeunesse et expérience pour viser les sommets du TOP 14 et de l’Europe.

Si l’intégration de Léo Carbonneau sera scrutée de près, son talent et son envie ne laissent aucun doute. Brive perd un joyau, mais le Racing 92, lui, gagne une pépite prête à briller.