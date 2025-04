TOP 14. TRANSFERT. Pourquoi le marché des demis de mêlée est en train d'exploser ?

Entre pépites déjà très courtisées et internationaux en fin de cycle, le poste de numéro 9 est en ébullition sur le marché. L'UBB, Toulouse, le RCT ou La Rochelle préparent l'après-Dupont, Lucu et Serin.

La génération 2007 frappe déjà à la porte

Ils n’ont pas encore fini le lycée, mais leur nom circule déjà dans les bureaux des recruteurs du Top 14. Valentin Hutteau (Massy) et Guillaume Laffont (Colomiers), 17 ans à peine, suscitent un vif intérêt.

CHAMPIONS CUP. Toulouse miraculé ? ''La pièce est tombée du bon côté'', d'après Mola

Selon le Midi Olympique, le premier a donné son accord à l’Union Bordeaux-Bègles, malgré la concurrence de Toulouse, Lyon et La Rochelle. Le second a choisi de rester fidèle à Colomiers, prolongeant de deux saisons supplémentaires.

Tous deux symbolisent cette génération surdouée qui suit les pas d’Antoine Dupont, Nolann Le Garrec ou Baptiste Couilloud. Des profils techniques, intelligents, capables de lire le jeu vite et juste, et déjà aguerris au haut niveau chez les jeunes. Les clubs ne s’y trompent pas. Ils veulent sécuriser leur avenir dès maintenant.

Jauneau et Serin, deux noms pour une même ambition

Si les U20 font la une, les plus expérimentés n’ont pas dit leur dernier mot. À commencer par Baptiste Serin, que l’UBB rêve de rapatrier, toujours selon les informations du Midi Olympique. Formé à Bordeaux, l’actuel maître à jouer de Toulon pourrait boucler la boucle dans les mois à venir, même si son club actuel a bien l’intention de le prolonger.

Dans le même temps, les Girondins lorgnent aussi Baptiste Jauneau. Le jeune demi de mêlée de Clermont (21 ans) plaît pour sa vitesse, sa vista et sa maturité. Déjà pisté par l’UBB avant sa signature à l’ASM, il reste une option prioritaire pour succéder à Maxime Lucu, qui aura 34 ans lors de la saison 2026-2027.

VIDEO. Pas content ? 114 à 0 ! Le Leinster va-t-il calmer les ardeurs des clubs du Top 14 en Champions Cup ?

Toulouse, La Rochelle et Lyon ont déjà leur homme

Si Bordeaux va agiter le marché, d’autres grosses cylindrées semblent déjà calées. Le Stade Toulousain, évidemment, mise sur Antoine Dupont et la montée en puissance de Paul Graou. La Rochelle a fait du jeune Nolann Le Garrec l’un des piliers de son avenir. Et à Lyon, Baptiste Couilloud est toujours une référence. Bref, le réservoir de la France à ce poste est inépuisable.

Dans ce contexte, le Racing 92 et le Stade Rochelais sont à l’affût pour attirer un joueur d’expérience – potentiellement étranger – en complément de leurs jeunes. D’ici là, le jeu de chaises musicales pourrait bien s’enclencher plus tôt que prévu, tant les profils sont rares et les envies de bouger bien réelles.