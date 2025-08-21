RUGBY. COUPE DU MONDE. France - Italie, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pour le début de la Coupe du monde de rugby féminine 2025, les Bleues affrontent l'Italie. À quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Nous y sommes ! La Coupe du monde de rugby féminine 2025 s'apprête à débuter. Le match d'ouverture a lieu dès ce vendredi soir et ouvrira les portes à un festival de rencontres durant le week-end.

Les Bleues entreront en lice ce samedi, face aux Italiennes. Une rencontre importante face à, certainement, l'adversaire le plus coriace de la poule. Dans cette dernière se trouve également l'Afrique du Sud et le Brésil.

TOP 14. Le constat brutal de Grégory Alldritt : le Stade Rochelais est-il rentré dans le rang ?

France - Italie : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Gros test d'entrée pour les Tricolores. L'Italie, 4e du dernier Tournoi des Six Nations, contre qui les Bleues s'étaient faites peur. Elles l'avaient, certes, emporté sur le score de 34 à 21, mais étaient menées 12 à 21 à la mi-temps.

C'est donc un match piège pour les Françaises, qu'il ne faudra pas prendre à la légère, d'autant plus que cette rencontre risque de déterminer la première place de la poule à l'issue de la phase préliminaire. L'autre rencontre de cette poule D opposera l'Afrique du Sud au Brésil.

Coupe du monde. L'Italie, match piège pour les Bleues ? Ce que démontrent les 5 derniers duels face aux Italiennes

Poule D - J1 Samedi 23 août 2025 21h15 - France - Italie (TF1) Dimanche 24 août 2025 15h45 - Afrique du Sud - Brésil (TFX)

Qu'en est-il des autres rencontres ?

La poule D n'est évidemment pas la seule à jouer ce week-end. C'est aussi le cas de toutes les autres nations engagées pour le mondial. L'Angleterre ouvrira le bal face aux États-Unis.

Le Canada, parmi les favorites, affrontera les Fidji tandis qu'un duel équilibré se jouera entre l'Écosse et le Pays de Galles. Les Blacks Ferms, quant à elles, débuteront face à l'Espagne.

Coupe du monde féminine : 5 rituels indispensables du supporter ''canapé'' pour pousser derrière les Bleues

Poule A (Angleterre, USA, Australie, Samoa) - J1 Vendredi 22 août 2025 20h30 - Angleterre - USA (France 3) Samedi 23 août 2025 13h00 - Australie - Samoa (TMC)

COUPE DU MONDE. ''Pour que mes enfants soient pris en charge'' : des joueuses obligées de financer leur mondial par une cagnotte

Poule B (Écosse, Fidji, Canada, Pays de Galles) - J1 Samedi 23 août 2025 15h45 - Écosse - Pays de Galles (France 2)

- Écosse - Pays de Galles (France 2) 18h30 - Canada - Fidji (TMC)