CHAMPIONS CUP. Toulouse miraculé ? ''La pièce est tombée du bon côté'', d'après Mola

Entre fierté et lucidité, Ugo Mola n’a pas mâché ses mots après la qualification arrachée par le Stade Toulousain à Toulon. Du réalisme, des éloges et un message clair avant d’affronter l’UBB en demi-finale.

« La pièce est tombée du bon côté »

Après la sirène, Thomas Ramos a fait ce que font les grands buteurs : transformer une pénalité en qualification. Ugo Mola, lui, a salué un succès venu du caractère. « La pièce est tombée du bon côté nous concernant », a-t-il lâché pour le Midi Olympique, un brin soulagé après ce 21-18 sur le fil.

Car son équipe, privée de Dupont et Capuozzo, a souffert. Menée à la pause, indisciplinée, chahutée par un Mayol incandescent, elle a pourtant trouvé les ressources pour inverser la tendance. « On a fait preuve de caractère même si le doute a basculé d’une équipe à l’autre en permanence », a résumé Mola, avant de rendre hommage à Ramos : « Un bon buteur, c’est quand ça compte. Thomas est un grand buteur. »

« Ce groupe est incroyable, mais il ne le sait pas »

Au-delà du score, c’est l’état d’esprit de ses troupes que le manager a voulu souligner. Meafou impérial, Willis décisif, Ahki opportuniste… les leaders ont répondu présent, les autres ont suivi. « On a vécu un moment encore intense, ce groupe est incroyable, étonnant, et j’aimerais qu’ils soient encore plus conscients de ce qu’ils sont capables de faire. »

Une forme d’appel au déclic mental avant le choc franco-français à venir face à l’UBB. Car Mola le sait : en demi-finale, il faudra monter d’un cran. « Si on joue comme aujourd’hui, ça ne va pas être suffisant. »

Un mot pour Dupont : « Il ne nous lâche pas »

Touché au genou lors du Tournoi, Antoine Dupont n’était pas sur la feuille de match. Mais il était là, dans l’ombre. Présent au bord du terrain, au plus près de ses coéquipiers. Une image forte, et un symbole précieux pour le groupe.

« Antoine est venu avec nous sur la fin de semaine. Il ne fait pas la vie de people que tout le monde lui prête. C’est un gamin ancré chez nous, et on a besoin de son aura, de son savoir-faire. »

Plus qu’un message de soutien, la présence de Dupont incarne l’ADN du Stade Toulousain : une grande famille. Et Mola n’a pas l’intention de déroger à cette ligne de conduite.