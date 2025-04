‘‘Putain, ça m’aurait fait chier’’ : Thomas Ramos (Stade Toulousain) en larmes après son match compliqué à Mayol en Champions Cup

À Toulon, Thomas Ramos n’a pas été en mesure de dissimuler son émotion après la victoire du Stade Toulousain (18-21) en Champions Cup.

Ce dimanche 13 avril, le RC Toulon recevait le Stade Toulousain sur sa pelouse pour un quart de finale 100 % français en Champions Cup. Le club de la Ville rose s’est imposé après un match fermé (18-21). Au cœur de la ferveur de Mayol, éteinte par la botte de Thomas Ramos, l’arrière haut-garonnais n’a pu contenir ses larmes à la fin de la rencontre. Au micro de France TV, le buteur des champions en titre n’a pas pu retenir ses larmes.

RÉSUMÉ VIDÉO. Le Stade Toulousain s’en sort de justesse à Mayol et renverse Toulon en Champions Cup

Thomas Ramos très ému

Sans détour, il a évoqué sa prestation dominicale, loin de ses standards habituels. En effet, Thomas Ramos a raté trois tentatives face aux perches, affichant un inconfortable 67 % de réussite au pied. “Ça va être difficile de parler, mais… Je bute mal tout le match et au final, ça se termine comme ça”, confie le joueur en retenant ses larmes.

Ensuite, le joueur évoque également la performance de ses coéquipiers et de ses adversaires. “Je suis content de gagner, mais ça m’aurait fait chier de perdre ce match à cause de moi. Bravo à toute l’équipe, on a fait un super match. Félicitations à Toulon, qui n’est pas là par hasard”, raconte-t-il avec une émotion palpable.

Il n'a jamais douté 🥶

Thomas Ramos a connu l'échec mais n'a pas manqué la pénalité du succès pour le @StadeToulousain 😱

Retour en images sur un coup de pied déjà mémorable 🎞️ #TOP14 #InvestecChampionsCup pic.twitter.com/NzrVsdObSU — TOP 14 Rugby (@top14rugby) April 13, 2025

Ensuite, il évoque l’ultime pénalité inscrite. Au bout du match, c’est cette dernière réalisation qui clôt la rencontre et offre la victoire aux visiteurs. “Dans un stade pareil, ce genre de pénalité, on en rêve. Je n'en veux même pas au public qui siffle, c'est normal. Je vais mettre du temps à redescendre. On s'était dit des choses dans la semaine et on voulait aussi gagner pour notre président. Il est très critiqué en ce moment, mais c'est un putain de président”, argue-t-il en essuyant ses dernières larmes.

Champions Cup. Un Stade Toulousain méconnaissable crucifie le RCT et fait rager ses supporters !

Toulon vs Toulouse, un choc rouge et noir

Ce week-end, c’était une rencontre particulière entre les deux formations de Top 14. Pour cause, le RC Toulon n’avait plus accueilli le Stade Toulousain au stade Félix Mayol depuis mai 2021. Depuis, les Haut-Garonnais ont toujours dû se déplacer du côté du Vélodrome pour affronter les Varois. Ce contexte si particulier offrait un cadre unique à cette rencontre.

Champions Cup. À Mayol, on ne passe pas impunément, Mola prévient : ''les mecs ne sont pas encore totalement prêts''

Durant l’ensemble de la semaine, les supporters des deux équipes se sont enflammés à l’idée de ce choc au sommet sur la scène internationale. Vainqueur de cette rencontre, le Stade Toulousain devra se déplacer au Matmut Atlantique de Bordeaux, pour affronter l’UBB au début du mois de mai prochain.

En huitièmes de finale, le Stade Toulousain s’était défait des Sale Sharks (38-15) au Stadium. Après une première période compliquée, les hommes d’Ugo Mola ont disposé des Anglais dans un deuxième temps. Devant leur public, les Toulousains avaient inscrit cinq essais, mais aussi perdu leur facteur X italien, Ange Capuozzo.

''Match de m*rde'', les supporters du Stade Toulousain en colère après le 8e contre Sale en Champions Cup